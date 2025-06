Topscorer der SPHL â€“ Herner EV verpflichtet Nick Ford

Herne. (PM HEV) Mit Nick Ford kann der HEV den Topscorer der vergangenen SPHL (Southern Professional Hockey League) Saison verpflichten und besetzt somit die dritte Kontingentstelle. Der Center wird am Gysenberg mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Nachdem er in den kanadischen und US-amerikanischen Jugendligen ausgebildet wurde, hat Nick Ford vier Jahre am Elmira College in der dritten Division der Universitäts- und Collegeliga(NCAA III) gespielt. Neben kurzen Aufenthalten in der ECHL (East Coast Hockey League) hat er den Großteil seiner Karriere in der SPHL bei den Roanoke Rail Yard Dawgs verbracht – demselben Team, von dem auch Tommy Munichiello an den Gysenberg wechselt.

Mit Roanoke konnte Nick Ford mehrere Erfolge feiern: In der vergangenen Saison waren Munichiello und Ford maßgeblich daran beteiligt, dass ihr Team die meisten Siege in der Geschichte der Rail Yard Dawgs einfuhr. 2022/23 wurde Ford mit Roanoke sogar Meister in der SPHL. Außerdem wurde dem Rechtsschützen eine große Ehre zuteil, da er die Rail Yard Dawgs als gerade einmal fünfter Kapitän der Vereinsgeschichte auf das Eis führte.

Als Kapitän steigerte er seine Leistung in 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr nochmal und war mit 49 Assists nicht nur der beste Vorlagengeber, sondern mit 72 Punkten sogar Topscorer der gesamten SPHL. Bereits als er die 62-Punkte-Marke erreichte, brach er den Vereinsrekord von Roanoke für die meisten Punkte in einer Saison. In seiner SPHL-Karriere kommt der 29-Jährige auf insgesamt 183 Punkte in 165 Partien. „Nick ist ein Spieler mit einer sehr guten Übersicht für seine Nebenleute, der aber auch mit einem guten Schuss ausgestattet ist. Wir erhoffen uns von Nick mit seinen Qualitäten auch einiges im Powerplay“, so Dirk Schmitz zum Neuzugang.

Tommy Munichiello und Nick Ford kennen sich bereits. Die beiden 29-Jährigen haben vergangene Saison bei den Rail Yard Dawgs gespielt und waren dort die zwei besten Scorer. Sie haben zwar nicht in einer Reihe gespielt, wurden aber in engen Spielen zusammen auf das Eis geschickt, um die Partie zugunsten von Roanoke zu entscheiden.

Anders als bei Munichiello ist Herne für Ford jedoch nicht die erste Station in Europa. 2023/24 spielte Ford bereits neun Partien in Polen und konnte dort mit 13 Punkten ebenfalls überzeugen. Ford kennt also das körperbetonte europäische Spiel bereits und schreckt davor auch nicht zurück. „Er hat keine scheu, seinen Körper einzusetzen und geht auch dahin wo es weh tut. Er wird mit seiner Erfahrung eine Führungsrolle einnehmen und soll vor allem auch die jungen Spieler unterstützen, damit sie sich weiter verbessern können“, sagt der HEV-Coach über seinen neuen Center.

Auch Ford freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, nächste Saison für Herne zu spielen. Ich habe nur Gutes über Deutschland, die Umgebung und die Fans gehört und freue mich, euch alle bald kennenzulernen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV