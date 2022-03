Topscorer der Oberliga Nord bleibt den EisbÃ¤ren fÃ¼r die Saison 22/23 erhalten

Hamm. (PM Eisbären) Der 28-jährige Kanadier Kyle Brothers hat seinen Vertrag für die Saison 22/23 verlängert. Kyle wechselte erst im Januar zu den Eisbären....

Hamm. (PM Eisbären) Der 28-jährige Kanadier Kyle Brothers hat seinen Vertrag für die Saison 22/23 verlängert.

Kyle wechselte erst im Januar zu den Eisbären. In der ersten Reihe mit Jesse Roach und Chris Schutz konnte er sich komplett entfalten.

Als Topscorer der Oberliga Nord mit 102 Punkten, hat er allen gezeigt, was er kann und zukünftig erreichen will. Kyle wurde von der gesamten Mannschaft gut aufgenommen und fühlt sich in Hamm sehr wohl. Hier funktioniert auch das Miteinander.

Ibrahim Weissleder, sportlicher Leiter der Eisbären, möchte sich bei dem Hauptsponsor „Brauhaus Henin“ bedanken, die diesen Transfer finanziell möglich gemacht haben. Schlag auf Schlag verkündet Ibrahim Weissleder die Top-Verpflichtungen für die kommende Saison der Hammer Eisbären, hier ist definitiv ein Fachmann am Werk.

Aktueller Kader Hammer Eisbären 2022/23:

Tor:

#96 Daniel Filimonow

Verteidigung:

#83 Marcus Gretz

Sturm:

#29 Chris Schutz

#95 Kyle Brothers

Coach:

Jeff Job

sportl. Leiter:

Ibrahim Weissleder