Topscorer Brassard bleibt ein Indianer

Memmingen. (PM ECDC) Der ECDC Memmingen wird auch im kommenden Jahr mit seinem letztjährigen Topscorer planen können.

Der Kanadier Felix Brassard geht den Weg in die DEL2 mit und erhält von den Indians einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Auch wenn es am Ende nicht ganz mit den 100 Scorerpunkten in der Hauptrunde geklappt hat, war bereits diese ein voller Erfolg aus Sicht des mittlerweile 30 Jährigen Kanadiers. Vor der Saison aus Peiting in die Maustadt gewechselt, entwickelte sich der Außenstürmer schnell zum Torgaranten bei den Memmingern. 50 Treffer und 49 Vorlagen standen am Ende der Hauptrunde, in welcher Brassard in jedem Spiel auflief, für ihn zu Buche. Doch auch in den Playoffs zeigte der Mann mit dem knallharten Schuss, zu was er in der Lage ist. Weitere 17 Tore und 14 Assists kamen hinzu, darunter das Game-Winning-Goal zum Aufstieg.

Der Rechtsschütze besticht aber nicht nur durch seine hervorragenden Abschlussqualitäten, auch körperlich und in der Rückwärtsbewegung kann der Mann aus Quebec durchaus dagegenhalten. So wurde er auch durchgehend in Unterzahl bei den Indians eingesetzt.

Sven Müller: „Felix war ein enorm wichtiger Teil unseres Teams. Seine zahlreichen Treffer haben uns viele Siege beschert, doch auch kämpferisch war er immer zur Stelle. Er muss sich nun zwar erstmals in der DEL2 beweisen, wir trauen ihm diesen Schritt aber durchaus zu und hoffen, dass er auch in der zweiten Liga eine wichtige Rolle einnehmen wird.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Félix Brassard @ Elite Prospects

79 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro