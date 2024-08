Topscorer bleibt ein Luchs â€“ Yehor Vinnytskyi tritt weiter fÃ¼r die LandeshauptstÃ¤dter an

München. (PM Luchse) Der Münchner EK freut sich, seinen Topscorer der abgelaufenen Spielzeit weiterhin in seinen Reihen zu wissen. Goalgetter Yehor Vinnytskyi bleibt dem...

München. (PM Luchse) Der Münchner EK freut sich, seinen Topscorer der abgelaufenen Spielzeit weiterhin in seinen Reihen zu wissen.

Goalgetter Yehor Vinnytskyi bleibt dem Rudel treu und geht in seine dritte Spielzeit im Luchsbau.

Seit Yehor zu Beginn des Jahres 2022 mit der sportlichen Leitung des Münchner EK Kontakt aufgenommen hat, ist die sportliche Partnerschaft zwischen dem Stürmer und dem Verein aus der Landeshauptstadt eine wahre Erfolgsgeschichte. Schon in seinen ersten Trainingseinheiten als Gastspieler war erkennbar, dass der hoch gewachsene Ukrainer seiner neuen Mannschaft in der kommenden Spielzeit massiv weiterhelfen würde. Zieht man seine Eishockeyausbildung in Betracht, kommt diese Erkenntnis nur wenig überraschend. Yehor war während seiner Jugend für Triple A Nachwuchsmannschaften in den USA aktiv und konnte seinen Sport somit in einer der besten Nachwuchsligen der Welt auf höchstem Niveau erlernen und meistern. Nach seiner Zeit in den Staaten folgte ein Jahr in seiner ukrainischen Heimat, ehe er im Herbst 2017 beim Landesligisten EV Fürstenfeldbruck und somit erstmals bei einem deutschen Verein anheuerte. Vier Jahre nach dem Ende seiner Zeit bei den Kreuzrittern sollte die zweite Station im Freistaat folgen, diesmal als Spieler des Münchner EK.

Dass Yehor die Erwartungen an ihn erfüllen konnte, wäre ein Understatement. Vom ersten Spiel an stellte der ukrainische Stürmer gegnerische Hintermannschaften vor eine große, oftmals nicht lösbare Herausforderung. Ist Yehor erst einmal am Puck, ist es dank seiner erstklassigen Stocktechnik unheimlich schwer, ihn wieder davon zu trennen. Am liebsten wird er die Scheibe wieder in Form eines Torschusses aus nächster Nähe los, der stets gute Chancen hat, im Netz zu landen. Mit seinen Soli verzückt der hochbegabte Stürmer die Zuschauer des Luchsrudels seit nunmehr zwei Jahren auf wöchentlicher Basis. Nach einer überragenden ersten Saison im Münchner Westen litt Yehor in seinem zweiten Jahr ähnlich wie die meisten seiner Mannschaftskameraden unter enormen Abschlusspech. Insgesamt konnte er mit zwanzig Punkten in sechzehn Spielen jedoch erneut eine enorm erfolgreiche Bilanz aufweisen und führte seine Mannschaft somit das zweite Jahr in Serie in Sachen Tore und Scorerpunkte an.

Nach zwei Jahren im Luchsrudel ist Yehor mittlerweile ein fester, bestens integrierter Bestandteil des Luchsrudels. Der stets zum Lachen aufgelegte Stürmer verpasst keine Mannschaftsveranstaltung und trägt seinen Teil zum starken Teamspirit der Luchse bei. Yehor bereichert also sowohl sportlich als auch menschlich die Mannschaft des MEK und fühlt sich selbst im Münchner Westen pudelwohl. Entsprechend stand ein weiteres Jahr als Luchs nie ernsthaft in Frage.