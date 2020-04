Topscorer bleibt ein Devil

Ulm. (PM Devils) Peter Brückner wird auch in der Premierensaison in der Bayernliga das Trikot der Devils Ulm/Neu-Ulm tragen und geht damit in seine...

Damit komplettieren die Verantwortlichen die Paradereihe der abgelaufenen Saison neben Timo Schirrmacher und Dominik Synek.

Die Devils haben Topscorer Peter Brückner für eine weitere Spielzeit verpflichtet. Der gebürtige Kaufbeurer wechselte 2018 zu den Devils und erzielte bislang 78 Tore und 45 Assists in 63 Partien für die Schwaben.

Im Durchschnitt erzielte der 26-jährige Stürmer zwei Punkte pro Partie in der Saison 2019/20 für sein Team und unterstreicht auch damit seine wichtige Stellung in der Mannschaft. In der abgelaufenen Saison war Brückner Teil der Topformation der Neu-Ulmer und konnte in 34 absolvierten Pflichtspielen 68 Punkte zum Teamerfolg beitragen, wartete zudem teamintern mit der besten Plus/Minus-Statistik auf.

Gerade in den letzten beiden Playoff-Partien war Peter Dreh- und Angelpunkt der Devils. Von neun Toren war der pfeilschnelle Stürmer an sechs beteiligt.

„Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir Peter trotz einiger Interessenten bei uns halten konnten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch in der Bayernliga einer unserer Schlüsselspieler sein wird“, so zweiter Vorsitzender Georg Meißner.

Auch Coach Robert Linke äußert sich positiv über den Verbleib des Topscorers: „Ich freue mich für die Mannschaft und den Verein, dass sich Peter dazu entschieden hat weiterhin für uns zu spielen. Er hat eine tolle Entwicklung gemacht und ist sehr torgefährlich geworden, ohne seine alten Tugenden zu vernachlässigen. Mit den richtigen Spielern an seine Seite wird er auch in der Bayernliga ein ständiger Unruheherd werden.“