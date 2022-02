Topscorer bleibt beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt setzt einen weiteren Meilenstein in der Kaderplanung für die Zukunft. Die Oberbayern haben den Vertrag mit dem aktuellen...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt setzt einen weiteren Meilenstein in der Kaderplanung für die Zukunft.

Die Oberbayern haben den Vertrag mit dem aktuellen Topscorer Justin Feser verlängert. Der 29-Jährige läuft seit der vergangenen Saison für die Panther auf.

In der laufenden Spielzeit kommt der Angreifer in 38 Spielen auf 38 Scorerpunkte (16 Tore, 22 Vorlagen) und „ist Teil unserer erfolgreichsten Sturmreihe“, sagt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell über den als Center und Außenstürmer einsetzbaren 1,75 Meter großen Deutsch-Kanadier. „Justin ist für uns in allen Spielsituationen ein wichtiger Spieler und nimmt sowohl im Powerplay als auch in Unterzahl eine entscheidende Rolle ein.“ Der Familienvater spielt aktuell seine beste DEL-Saison und hat seine bisherige persönliche Bestmarke an Scorerpunkten bereits nach zwei Dritteln der Hauptrunde übertroffen.

Der Stürmer war im Sommer 2020 von den Fischtown Pinguins Bremerhaven an die Donau gewechselt, zog sich im Februar 2021 beim Auswärtsspiel in Schwenningen aber eine Knieverletzung zu und konnte daher in der Vorsaison in insgesamt 28 Spielen 13 Scorerpunkte verbuchen. „Nach seinem Comeback in Folge der Verletzung im Vorjahr hat er sich sichtlich schwer getan, aber unser Vertrauen in ihn hat sich ausgezahlt. Justin spielt eine hervorragende Saison und hat meiner Meinung nach sogar noch mehr Luft nach oben. Er ist ein Spieler, der sich stetig verbessert. Das lässt sich nicht zuletzt an seinen Statistiken ablesen“, zeigt sich Mitchell erfreut.

Der Linksschütze läuft seit der Saison 2017/18 in der PENNY DEL auf und bestritt seitdem 217 Spiele, in welchen ihm 147 Scorerpunkte (64 Tore, 83 Vorlagen) gelangen.

„Ich freue mich sehr, auch weiterhin ein Panther zu sein. Meine Familie und ich fühlen uns in Ingolstadt sehr wohl. Nach einer für mich schwierigen ersten Saison konnte ich nun zeigen, was in mir steckt und meine beste Leistung abrufen. Wir haben ein starkes Team beisammen, die ganze Organisation ist erstklassig und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sind“, sagt Feser zu seiner Vertragsverlängerung.