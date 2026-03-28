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ERC LechbruckTransfer-News

Topscorer bleibt an Bord: Cameron Roberts verlängert beim ERC Lechbruck

28. März 20261 Mins read33
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Cameron Roberts - © Kevin Eimertenbrink
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Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Topscorer Cameron Roberts hat seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig das Trikot der Flößer tragen.

Der 25-jährige Kanadier bleibt damit eine zentrale Stütze im Offensivspiel des ERC und ein absoluter Leistungsträger in der Landesliga.

Bereits seit seiner ersten Station im Flößerdorf in der Saison 2022/23 prägt Roberts das Spiel des ERC nachhaltig. Mit damals beeindruckenden 47 Scorerpunkten in 27 Partien schlug der dynamische Stürmer sofort ein und entwickelte sich auf Anhieb zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft.

Auch in der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 bestätigte der Kanadier eindrucksvoll seine Qualitäten. In 23 Einsätzen kam Roberts auf starke 17 Tore und 23 Assists und damit auf insgesamt 40 Scorerpunkte. Ligaweit der 5. Platz in der Scorerliste. Dass es am Ende „nur“ 23 Spiele wurden, hatte jedoch einen bitteren Grund: Im Januar wurde er durch eine Verletzung bis zum Saisonende zurückgeworfen und konnte der Mannschaft in der entscheidenden Phase nicht mehr helfen – ein schmerzlicher Verlust für das Team.

Doch Cameron Roberts überzeugt nicht nur mit seiner Leistung auf dem Eis. Vielmehr ist er längst zu einem echten Führungsspieler gereift, der mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner Energie und seinem unermüdlichen Einsatz sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine vorangeht. Zusätzlich engagierte sich der Kanadier in der abgelaufenen Saison auch im Nachwuchsbereich des ERC und unterstützte das U13-Landesliga-Team als Co-Trainer – ein weiteres Zeichen seiner Identifikation mit dem Verein.

Auch abseits des Sports hat sich der sympathische Kanadier hervorragend in Lechbruck integriert. Mit seiner offenen und freundlichen Art ist er im Flößerdorf schnell heimisch geworden und genießt große Wertschätzung innerhalb des Vereins und im gesamten Umfeld.

Mit der Vertragsverlängerung von Cameron Roberts setzt der ERC Lechbruck ein klares Zeichen für Kontinuität und Qualität. Der Verein sichert sich nicht nur die Dienste eines Topspielers, sondern auch eines Menschen, der mit Leidenschaft, Einsatz und Identifikation für die Werte des Clubs steht.

Die Verantwortlichen sind sich einig: Mit Cameron Roberts bleibt ein Schlüsselspieler an Bord, der auch in Zukunft eine entscheidende Rolle für die sportlichen Ziele des ERC Lechbruck spielen wird.

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