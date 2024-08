Topscorer Andrew Yogan kehrt DEL2-Champion Regensburg den RÃ¼cken und wechselt zu einem Ligarivalen

Regensburg. (PM Eisbären) Mit dem US-Amerikaner Andrew Yogan verlässt der punktbeste Angreifer der abgelaufenen Spielzeit den Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg. Der 32-jährige entschied sich gegen...

Regensburg. (PM Eisbären) Mit dem US-Amerikaner Andrew Yogan verlässt der punktbeste Angreifer der abgelaufenen Spielzeit den Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg.

Der 32-jährige entschied sich gegen das starke Angebot der Domstädter und zieht weiter. Für die EBR kam Yogan in einer gemeinsamen Saison auf 68 Einsätze. Seine 107 Punkte in dieser Zeit (51 Treffer und 56 Vorlagen) brachten ihm unter anderem die Auszeichnung zum „Spieler des Jahres“ der abgelaufenen DEL-2-Saison ein. Am Ende stand der sensationelle Titelgewinn der Eisbären, die alles daran setzten, Yogan zu halten. Doch trotz intensivster Bemühungen seitens der Oberpfälzer konnten sich beide Seiten nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren, bereits seit längerer Zeit befinden sich die Regensburger auch in vielversprechenden Gesprächen mit anderen Spielern.

Yogan war im vergangenen Sommer von den Graz 99ers aus der starken internationalen ICE Hockey League (ICEHL) in die Oberpfalz gewechselt. Bei den Eisbären bildete er mit Kanadier Corey Trivino und Abbott Girduckis eine überragende Angriffsformation, die gemeinsam 287 Torbeteiligungen sammelte. Der 1,91 Meter große Nordamerikaner wurde in Coconut Creek in Florida (USA) geboren und ging seine ersten Schritte auf dem Eis in seiner Heimat. Schon in jungen Jahren zog es ihn zur Saison 2007/2008 zu den Windsor Spitfires in die OHL – eine der drei Top-Juniorenligen Kanadas, die zusammen die Canadian Hockey League (CHL) bilden. In dieser Liga blieb Yogan fünf Jahre und lief dabei für drei verschiedene Teams auf (Windsor, Erie Otters und Peterborough Petes). In dieser Zeit wurde er auch in die beste Liga der Welt, die NHL, gedraftet (2010: Vierte Runde, Position 100 von den New York Rangers). In der zweithöchsten nordamerikanischen Spielklasse, der AHL, brachte es Yogan bis in die Saison 2016/2017 auf 167 AHL-Spiele mit 51 Punkten (26 Tore, 25 Assists). In der ECHL, der dortigen dritthöchsten Profiliga, sammelte er weitere 123 Einsätze, in denen Yogan 57 Mal selbst traf und 75 weitere Tore auflegte (132 Zähler). Unter der Spielzeit 2016/2017 folgte dann der Sprung nach Europa in die ICEHL (früher EBEL). In dieser starken Liga lief der schussstarke Angreifer für Bozen, Innsbruck, Fehérvár, Dornbirn und Graz insgesamt 255 Mal auf und war dabei an 262 Toren beteiligt (128 Treffer, 134 Vorlagen). Parallel überzeugte Yogan auch in bei zwei Abstechern in die höchste slowakischen Liga für Bratislava und Poprad.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei Andrew Yogan für seine außergewöhnlichen Leistungen und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat nur das Beste.

DEL2-Topscorer wechselt nach Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Andrew Yogan wird in den kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen.

Der 32-Jährige Angreifer wechselt vom DEL2-Meister Eisbären Regensburg an die Elbe.

Geboren wurde Yogan in Coconut Creek im US-Bundesstaat Florida. Durch starke Leistungen in der Ontario Hockey League (OHL), einer der besten Nachwuchsligen Nordamerikas, wurde der US-Amerikaner 2010 in der vierten Runde des NHL-Drafts von den New York Rangers ausgewählt. Zu einem Einsatz in der besten Liga der Welt kam es aber nicht. In der AHL und ECHL wusste Yogan allerdings zu überzeugen. Bei den Cincinnati Cyclones spielte er sogar mit Ex-Eislöwe Nick Huard, bevor dieser 2017 nach Dresden kam. Im selben Jahr wagte auch Andrew Yogan den Sprung nach Europa. In Innsbruck traf er dabei auf Mitch Wahl. Nach Stationen in Fehervar, Dornbirn, Bratislava, Poprad und Graz wechselte Yogan zur vergangenen Saison zu den Eisbären Regensburg, mit denen er die Meisterschaft in der DEL2 feiern konnte.

Mit 80 Punkten in 48 Hauptrundenspielen war er Topscorer der Liga und mit 35 Treffern bester Torjäger. In den Playoffs folgten auf dem Weg zum Titel 16 Tore und elf Torvorlagen in 19 Partien, womit er auch in den Playoffs Topscorer war.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir sind seit Jahresbeginn mit dem Vermittler von Andrew im Austausch, die Chancen auf einen Wechsel nach Dresden waren jedoch lange Zeit nicht gut. In den letzten vier Wochen hat sich dies grundlegend verändert und die Gespräche wurden wieder intensiver. Mit ihm bekommen wir einen weiteren erfahrenen Topspieler, der seine Qualität insbesondere auch in Regensburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“

Yogan ist am Abend in Dresden angekommen und wird ab Freitag mit der Mannschaft trainieren. In der abgelaufenen Saison wurde er als DEL2-Topscorer nicht nur zum besten Stürmer der Saison, sondern auch dem besten Spieler der Saison gewählt.

Andrew Yogan, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Mein Ziel ist es DEL zu spielen. Ich habe mich für Dresden entschieden, um eine weitere Meisterschaft zu gewinnen und aufzusteigen. Die Spiele gegen die Eislöwen waren eng und haben viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten beiden Jahre in Dresden und eine Organisation, die große Ziele hat.“