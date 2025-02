Topscorer Andrew Schembri stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die Passau Black Hawks

Passau. (PM EHF) Große Freude bei den Passau Black Hawks: Topscorer Andrew Schembri wird auch in der Saison 2025/26 für die Dreiflüsse Städter auf Torejagd gehen.

Der 42-jährige und die Vereinsführung der Passau Black Hawks haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Schembri, der vor der aktuellen Saison vom DEL2-Champion Eisbären Regensburg nach Passau wechselte, identifizierte sich sofort mit den Black Hawks und spielte sich schnell in die Herzen des Publikums.

In 41 Spielen erzielte Schembri bisher starke 21 Tore und gab 26 Vorlagen. Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorzeigeathleten: „Andrew Schembri ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams. Seine Professionalität und sein Engagement sind für uns von unschätzbarem Wert. Trotz seines Alters hält er sich in einer beeindruckenden Fitness und ist ein wahres Vorbild für jeden Sportler. Wir sind froh, dass Andrew sich in Passau so gut fühlt und auch in der kommenden Saison weiterhin das Black Hawks-Trikot tragen wird.“ Andrew Schembri selbst positiv in die gemeinsame Zukunft. „Ich freue mich auf eine weitere Saison bei den Passau Black Hawks und darauf ein weiteres Jahr Eishockey spielen zu dürfen. In bin den Menschen im Verein dankbar, dann alle machen einen guten Job. Wir sehen uns also im September wieder.“

Verfolgt Andrew Schembri und die Passau Black Hawks beim letzten Heimspiel der Hauptrunde live in der Eis-Arena Passau. Tickets für das Heimspiel am Sonntag, 17.02.2025, um 18:00 Uhr gegen die Höchstadt Alligators sind online auf etix.com erhältlich.

