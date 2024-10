Topscorer Aleksi Saarela bleibt bis 2026/27 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Mit dem aktuellen PostFinance Topscorer Aleksi Saarela verlängert ein weiterer wichtiger Leistungsträger seinen auslaufenden Vertrag bis Ende der Saison 2026/27. Der...

Der finnische Stürmer wird somit auch in den kommenden zwei Spielzeiten für die SCL Tigers auf Torejagd gehen.

Aleksi Saarela stiess 2021 vom finnischen Meister Rauman Lukko zu den SCL Tigers. Seit seinem Wechsel erzielte der 27-jährige Stürmer in insgesamt 144 National-League-Spielen 118 Punkte (60 Tore, 58 Assists) und wurde in den vergangenen beiden Saisons jeweils zum PostFinance Topscorer der SCL Tigers gekürt. In der aktuellen Saison hat Saarela seine Scorerqualitäten erneut unter Beweis gestellt und führt nach 9 Spielen mit 6 Toren und 4 Assists (insgesamt 10 Punkte) die Scorerliste der SCL Tigers an.

Die SCL Tigers freuen sich, Aleksi Saarela auch in den kommenden beiden Saisons im Tigers-Trikot spielen zu sehen.