Top Verteidiger kommt mit deutschem Pass zu den Scorpions!

Artikel anhören Mellendorf. (PM Scorpions) Zachary Dybowski (#14), 26 Jahre jung, 185 cm groß und 86 kg schwer, komplettiert die Defensive der Scorpions! Zack...

Artikel anhören Artikel anhören

Mellendorf. (PM Scorpions) Zachary Dybowski (#14), 26 Jahre jung, 185 cm groß und 86 kg schwer, komplettiert die Defensive der Scorpions!

Zack kommt aus der Oberliga Süd aus Passau und erzielte vergangene Saison in 48 Spielen 46 Scorerpunkte (11 Tore, 35 Assist). Zudem hatte der körperlich robuste Verteidiger die beste +/- Statistik seines Teams!

Der Rechtsschütze, geboren in Kanada, erhielt kürzlich seine deutsche Staatsbürgerschaft und besetzt keine Kontingentstelle.

Coach Kevin Gaudet: „Ich bin sehr froh, dass uns dieser Transfer noch gelungen ist und die Suche nach einem Rechtsschützen erfolgreich war. Einige Top Teams, auch aus der DEL 2, wollten Zack verpflichten, wir konnten uns aber glücklicherweise durchsetzen.“

Die dritte Kontingentstelle wird vorerst nicht vergeben. Zunächst wird der jetzige Kader so in die Saison starten und je nach Verlauf kann dann noch reagiert werden.

Scorpions starten Testspielbetrieb

Saisoneröffnung am 3. September um 14 Uhr

Die Eisbereitung in der ARS Arena startet in der kommenden Woche. Das Testspielprogramm der Hannover Scorpions steht fest.

Nachdem die Scorpions am 1. September auswärts in Herne (Spielbeginn 20 Uhr) beginnen, starten die Gaudet-Schützlinge im Rahmen einer Saisoneröffnungsparty am Sonntag den 3. September mit ihrem ersten Test auf eigenem Eis in der ARS Arena gegen die Miners aus Herne. Hier ist Spielbeginn um 17 Uhr.

Am Freitag den 8. September um 20 Uhr kommen die Herforder Ice Dragons zu den Scorpions, ehe am Sonntag den 10. September das Rückspiel in Herford stattfindet.

Schon heute freuen sich die Scorpions auf die Begegnung gegen den letztjährigen Zweitligisten, den Bayreuth Tigers, am 15. September um 20 Uhr in der ARS Arena.

Der letzte Test findet dann am Sonntag den 17. September um 18 Uhr in Bayreuth statt.

2685 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten