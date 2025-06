Top Verteidiger fÃ¼r die WeiÃŸwasseraner Defensive

Weißwasser/O.L., den 04.06.2025 – Die Lausitzer Füchse verstärken sich zur Saison 2025/26 mit dem schwedischen Verteidiger Eric Hjorth.

Der 24-jährige Defensivspezialist bringt sowohl internationale Erfahrung als auch körperliche Präsenz mit in die Lausitz und avancierte in der letzten Saison in der ALPHL zum besten Verteidiger der Liga.

Der 24-jährige Abwehrspieler (geb. am 8. Januar 2001 in Göteborg, Schweden) kommt mit reichlich internationaler Erfahrung in die Lausitz. Hjorth, der bei Härryda HC das Eishockeyspielen erlernte, durchlief renommierte Nachwuchsstationen in Schweden wie Frölunda HC und Linköping HC und war bereits früh Teil der schwedischen U16- und U18-Auswahl. Seine starke Entwicklung blieb auch den NHL-Scouts nicht verborgen: 2019 wurde er in der 4. Runde an Position 104 von den Columbus Blue Jackets gedraftet.

Mit einer Körpergröße von 1,95 Metern und einem Gewicht von 94 Kilogramm bringt der rechtsschießende Verteidiger beeindruckende Physis und Reichweite mit – ideale Voraussetzungen für ein stabiles Defensivspiel. In den vergangenen Jahren sammelte Hjorth wertvolle internationale Erfahrung: Nach Stationen in der schwedischen J20-Liga, der kanadischen OHL, der finnischen Liiga sowie der HockeyAllsvenskan war er 2023/24 für die Trois-Rivières Lions in der nordamerikanischen ECHL im Einsatz. Dort absolvierte er 43 Partien, bevor er nach Europa zurückkehrte und beim italienischen Club Ritten/Renon in der AlpsHL durchstartete. In der Saison 2024/25 überzeugte Hjorth wettbewerbsübergreifend mit 67 Scorerpunkten in 58 Partien – ein Schlüsselspieler auf dem Weg zum Alps Hockey League-Meistertitel.

Sportlicher Leiter Jens Baxmann zur Neuverpflichtung: „Mit Eric Hjorth gewinnen wir einen Verteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Seine internationale Erfahrung, sein Spielverständnis und seine Präsenz auf dem Eis werden unserem Team zusätzliche Stabilität verleihen.“

Eric Hjorth freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison für die Lausitzer Füchse aufzulaufen. Es ist eine spannende neue Herausforderung für mich, und ich kann es kaum erwarten, in Weißwasser aufs Eis zu gehen und die Stimmung in der Halle zu erleben.“

Die Lausitzer Füchse heißen Eric Hjorth herzlich willkommen in Weißwasser und freuen sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison!

Der aktuelle Füchsekader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone, Pascal Seidel

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom

Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker, Alexis D’Aoust

Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky, Tim Heyter, Eric Hjorth

Headcoach: Christof Kreutzer| Co-Trainer: André Mücke| Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV