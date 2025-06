Top-Verteidiger fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck verpflichtet Cole Moberg. Der Kanadier wird die Defense der Haie verstärken.

Der Kanadier Cole Moberg wird in der kommenden Saison den HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verstärken. Der Rechtsschütze bringt mit 1,90 m Gardemaße mit.

Der 24-jährige Verteidiger wurde 2019 von den Chicago Blackhawks im NHL-Draft gepickt, und spielte in den letzten Jahren in der American Hockey League und der East Coast Hockey League. In der ECHL sorgte er bei den Florida Everblades für Furore, war mit starken Leistungen in den Playoffs mitverantwortlich für den Erfolg des Teams, und feierte mit den Everblades zwei Titel.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich, Cole Moberg im Team begrüßen zu dürfen.

Cole Moberg: „Ich bin natürlich sehr aufgeregt. Ich freue mich auf meine erste Station in Europa. Ich habe nur gute Dinge über die Organisation, die Fans und die Stadt gehört. Ich werde kommende Saison alles tun, um dem Team zu helfen, besser und erfolgreicher zu werden.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman: „Cole ist eine wichtige Verpflichtung für uns. Er wird unsere Defense in allen Belangen besser machen. Cole hat i den vergangenen Jahren vor Allem in den Playoffs groß aufgezeigt. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, wird er aufgrund seiner Erfahrung ein hervorragender Mentor für unserer jüngeren Spieler im Team sein.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Mit der Verpflichtung von Cole ist uns ein großer Coup gelungen. Zahlreiche andere, renommierte Klubs waren hinter ihm her. Umso mehr freut es uns, dass Cole sich für uns entschieden hat- Er hat in den letzten Saisonen gezeigt, wie stark er ist, und hat sein Spiel besonders in den Playoffs noch einmal auf ein anderes Level gehoben.“

Seine Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV