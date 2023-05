Top-Verteidiger bleibt im Team der Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Eine wichtige Stütze der Defensive wird auch kommende Saison das Trikot der Ravensburg Towerstars tragen. Julian Eichinger verlängerte seinen Vertrag und...

Ravensburg. (PM Towerstars) Eine wichtige Stütze der Defensive wird auch kommende Saison das Trikot der Ravensburg Towerstars tragen.

Julian Eichinger verlängerte seinen Vertrag und wird damit seine dritte Saison in Oberschwaben antreten.

Julian Eichinger kam zur Saison 2021/2022 nach Ravensburg und knüpfte nahtlos an die Leistungen an, die er zuvor bei seinem vorigen Club ESV Kaufbeuren aufs Eis brachte. Insbesondere die offensiven Impulse machen den 31-jährigen Füssener so wertvoll. Nach der Vizemeister-Saison im Vorjahr stellte Julian Eichinger dies auch in der jetzt abgelaufenen Meister-Spielzeit 2022/2023 unter Beweis. Mit 3 Toren und 13 Beihilfen war er vor allem auch in den Playoffs der erfolgreichste Offensivverteidiger der gesamten DEL2. Zusammen mit der Hauptrunde steht er mit insgesamt 8 Toren und 38 Beihilfen bei starken 46 Scorerpunkten auf Rang 3 der DEL2 Verteidigerstatistik. Der routinierte Defender war auch für das Überzahlspiel ausgesprochen wertvoll. 6 seiner 8 Tore erzielte er im Powerplay.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Vertragsverlängerung: „Julian gehört zu den Top-Verteidigern in der DEL2 und war die letzten beiden Jahre unser Antreiber im Aufbauspiel sowie im Powerplay. Für uns war es sehr wichtig, Julian an uns zu binden. Außerhalb seiner Qualitäten auf dem Eis ist er auch ein Leader in der Kabine und steht als Vorbild den jüngeren Spielern stets mit Rat und Tat zur Verfügung.“

„Der Familie und mir gefällt es sehr gut in Ravensburg. Meine größere Tochter geht hier auch in den Kindergarten und alle fühlen sich wohl”, sagt Julian Eichinger zu den persönlichen Argumenten der Verlängerung und leitet auf die sportlichen Aspekte über: „Wir hatten in der vergangenen Saison bekanntlich Höhen und Tiefen, haben uns dann aber stetig gesteigert und der unglaubliche Erfolg spricht am Ende für sich. Umso mehr freue ich mich, dass ich auch in der nächsten Saison Teil des Teams sein kann.“

2019 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.