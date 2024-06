Top Verteidiger bleibt den Scorpions treu!

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 28-jährige Verteidiger Aron Reinig verlängert sein Engagement bei den Hannover Scorpions. Der Rechtsschütze bestritt bereits 141 Spiele in der DEL...

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 28-jährige Verteidiger Aron Reinig verlängert sein Engagement bei den Hannover Scorpions.

Der Rechtsschütze bestritt bereits 141 Spiele in der DEL 2 und verbuchte in der Oberliga in 180 Spielen 115 Scorerpunkte (44 Tore / 71 Assist).

Der in Bad Nauheim geborene Deutsch-Amerikaner ist 183 cm groß und verfügt über einen besonders guten Schlagschuss.

Da bereits sein Vater Dale in der Wedemark spielte, ist Sportchef Eric Haselbacher glücklich, dass sein Sohn Aaron die Tradition fortsetzt.

„Ein weiterer Top Charakter im Team“, so Kapitän Allan McPherson nach der Verpflichtung.