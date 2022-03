Top-Verteidiger bleibt bei den Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg senden ein starkes Signal für die kommende Saison: Jordan Murray hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen vorzeitig um...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg senden ein starkes Signal für die kommende Saison: Jordan Murray hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert.

Der Linksschütze ist bei den Autostädtern der beste Scorer unter den Verteidigern und geht damit ab Sommer in sein zweites Jahr in Schwarz-Orange.

In der vergangenen Saison spielte Murray für Dinamo Riga in der KHL (elf Spiele, ein Tor, sechs Vorlagen) und in Schweden für den HV71 (17 Spiele, ein Tor, fünf Vorlagen), ehe sich der Kanadier im Sommer dem amtierenden Vizemeister aus Wolfsburg anschloss.

Dort musste er nach acht absolvierten Partien einige Wochen verletzt aussetzen, wurde spätestens danach aber zu einem absoluten Leistungsträger im Team von Headcoach Mike Stewart. Mittlerweile ist der 29-Jährige auch im Powerplay nicht mehr wegzudenken, hatte in den vergangenen 13 Partien immer mindestens 20 Minuten Eiszeit.

Auch die weiteren Zahlen unterstreichen die Qualitäten des Kanadiers. 33 Scorerpunkte (sechs Treffer, 27 Assists) hat er bereits gesammelt, damit gehört er zu den Top4 Verteidigern in der DEL und ist mit seinen 27 Assists der beste Vorlagengeber bei den Grizzlys. Auch seine Plus-Minus-Bilanz ist mit einem Wert von +6 positiv.

„Jordan hat unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt. Wir sind sehr froh, dass er sich trotz des Interesses der Konkurrenz für uns entschieden hat. Er hat ein sehr ausgeprägtes Spielverständnis, seine Pässe sind eine Augenweide, sein ansatzloser Schuss eine Waffe und auch sein läuferisches Potential ist top. Sicherlich entscheidend für seinen Verbleib war auch die Rolle, die er bei uns bekleidet. Auch die Systeme, welche wir spielen wollen, sind ihm auf den Leib geschneidert. Wir sind der Überzeugung, dass er sich bei uns in seiner Rolle noch weiterentwickeln wird. In ihm steckt noch sehr viel Potential und natürlich freuen wir uns sehr, dass wir auch im kommenden Jahr auf seine Fähigkeiten zurückgreifen können“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.