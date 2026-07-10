Top-Verteidiger aus Schweden kommt in die Domstadt: Warm sich die Kölner Haie für Robin Press entschieden haben

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben Verteidiger Robin Press verpflichtet.

Der 31-jährige Schwede wechselt nach fünf erfolgreichen Spielzeiten in der Kontinental Hockey League (KHL) nach Köln. Press zählte in den vergangenen Jahren zu den offensivstärksten Verteidigern der KHL und bringt als KHL- und Liiga-Champion internationale Erfahrung mit an den Rhein. Bei den Haien wird Robin Press zukünftig mit der Rückennummer 94 auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Robin ist ein Verteidiger, der auf beiden Seiten der Eisfläche einen großen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Wir haben ihn schon seit geraumer Zeit beobachtet und dabei verfolgt, wie er sich in einer der stärksten Ligen Europas als einer der besten offensiven Verteidiger etabliert hat. Wir sind überzeugt, dass Robin unserem Spiel wichtige Impulse geben wird und freuen uns sehr, ihn bei den Haien begrüßen zu dürfen.“

Robin Press: „Ich habe nur Gutes über die Haie gehört und sofort ein starkes Gefühl dafür entwickelt, dass es passt. Der Club hat große Ambitionen, und ich freue mich sehr darauf, ein Teil des Teams zu werden und mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Über Robin Press

Robin Press wurde im schwedischen Uppsala geboren und entwickelte sich früh zu einem der vielversprechendsten Verteidiger seines Jahrgangs. Der 1,92 Meter große Rechtsschütze wurde 2013 in der siebten Runde des NHL Drafts von den Chicago Blackhawks ausgewählt und sammelte anschließend Erfahrungen in Schweden, Nordamerika, Finnland und Russland.

Seinen internationalen Durchbruch feierte Press nach Stationen in Schweden und den USA (AHL und ECHL) in der finnischen Liiga. Mit Rauman Lukko gewann er 2021 die finnische Meisterschaft und wurde im selben Jahr zudem als bester Verteidiger der Liga und als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet.

In den vergangenen fünf Spielzeiten gehörte der Schwede zu den konstant besten Offensivverteidigern der KHL. Nach starken Jahren bei Severstal Cherepovets wechselte Press 2023 zu Metallurg Magnitogorsk, wo er 2024 den Gewinn des Gagarin Cups (KHL-Meisterschaft) feierte. Darüber hinaus wurde er zweimal in das KHL-All-Star-Team berufen. In 359 KHL-Spielen erzielte Press 47 Tore und bereitete 171 weitere vor (218 Scorerpunkte). 2020 debütierte er zudem für die schwedische Nationalmannschaft. Die Kölner Haie sind Robin Press erste Station in Deutschland.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Robin Press @ Elite Prospects