Top-Verteidiger aus der letzten Saison bleibt bei den Ratinger Ice Aliens 97

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Zur Corona-Saison 2020/ 2021 wechselte Maik Klingsporn von Neuwied nach Ratingen. Da die Saison abgesagt wurde, schloss er...

Artikel anhören Artikel anhören

Ratingen. (PM Ice Aliens) Zur Corona-Saison 2020/ 2021 wechselte Maik Klingsporn von Neuwied nach Ratingen.

Da die Saison abgesagt wurde, schloss er sich für die Spielzeit dem Herner EV in der Oberliga an. Doch schon in der folgenden Saison meldete er sich zurück bei den Ice Aliens und geht nun in seine dritte Spielzeit am Sandbach. Der Allrounder wird offiziell als Verteidiger geführt, eroberte sich aber in der letzten Saison mit fünf Toren und 13 Vorlagen insgesamt 18 Scorerpunkte. Als erfahrener Oberligaspieler ist die Weiterverpflichtung von Maik ein wichtiger Baustein für das Team von Coach Frank Gentges, der dies auch in seinem Statement untermauert:

„Maik ist für die Regionalliga ein absoluter Top-Verteidiger, der auch aktuell noch einen Platz in jeder Oberliga-Mannschaft finden sollte. Zu unserem Glück wohnt Maik in Düsseldorf geht einem Job außerhalb des Eishockeys nach. Bei uns ist Maik natürlich in allen Bereichen erste Wahl. Er ist defensiv und offensiv stark, körperlich immer top-fit und was ganz wichtig ist, bei ihm merkt man, dass er unbedingt gewinnen will. Dabei ist er immer in der Lage, sich auf den Punkt zu fokussieren. Damit ist er auch als Führungsspieler für die Kabine sehr wichtig.“

Wie bereits in den vergangenen Spielzeiten trägt Maik auch in der neuen Saison die Nummer 57.