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ERSC AmbergTransfer-News

Top-Verstärkung für die Lions-Abwehr

25. Juli 20261 Mins read32
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Tomas Schmidt - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Dem ERSC Amberg ist ein echter Transfercoup gelungen.

Der Eishockey-Bayernligist vermeldet die Verpflichtung von Verteidiger Tomas Schmidt. Der 37-jährige gebürtige Tscheche aus Ostrov mit deutschem Pass verfügt über umfangreiche Erfahrung aus der DEL2, wo er bis zum Jahresende auch für die Blue Devils Weiden auflief. Bei den Wild Lions soll er der Dreh- und Angelpunkt in der Defensive werden.

Schmidt spielt seit 2013 ununterbrochen in Deutschland, absolvierte insgesamt 549 Partien in der DEL2 und erzielte dabei 201 Scorerpunkte. Neben Weiden waren seine Stationen Kaufbeuren, Landshut, Bad Nauheim, Dresden und Bremerhaven. Sein Debüt in Deutschland gab er in der Oberliga für die Regensburger Eisbären, später auch in Bayreuth. In 93 Pflichtspielen der Oberliga kam er auf 76 Scorerpunkte. Er gilt als körperlich robuster (1,80 Meter groß, 85 Kilogramm schwer) Verteidiger mit starker Übersicht und Spieleröffnung.

Chris Spanger ist zuversichtlich, dass Schmidt eine tragende Rolle spielen kann: „Wir wollten unbedingt noch einen erfahrenen Verteidiger verpflichten und dürften mit Tomas hier genau den richtigen für unsere Mannschaft gefunden haben. Er ist absolut fit und außerdem immer gut für Scorerpunkte“, erklärt der Sportliche Leiter des ERSC.

Für Schmidt sind die Wild Lions längst kein unbeschriebenes Blatt: „Ich habe schon Infos über Amberg bekommen, als ich noch in Weiden war. Die Gespräche mit Chris Spanger waren aufschlussreich und insgesamt sehr gut, weshalb ich mich nun für Amberg entschieden habe. Ich denke, der ERSC ist wie eine Familie, zudem ist Amberg für mich heimatnah – aber wichtig ist das Eishockey. Ich bin überzeugt, dass ich viel Erfahrung und Freude ins Spiel bringen kann und freue mich auf neue Freunde in der Mannschaft und dem Umfeld“, so der Verteidiger, der – wie in Weiden – die Rückennummer 22 tragen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tomas Schmidt @ Elite Prospects

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