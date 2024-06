Top-Transfer fÃ¼r die Scorpions! Brett Cameron (34) wechselt in die Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 34-jährige Rechtsschütze Brett Cameron ist in Edmonton / Kanada geboren und ist 188 cm groß. Brett ist ein sehr gradliniger...

Brett ist ein sehr gradliniger Spieler, der mit seinen 92 kg viel Kraft auf das Eis bringt.

Der Torjäger kommt vom EV Landshut und hat in 183 DEL 2 Spielen 149 Scorerpunkte (84 Tore / 65 Assists) verbucht! Sowohl bei den Kassel Huskies als auch beim EV Landshut war er sehr beliebt und ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler.

„It´s great to be a Scorpion!“, so Brett Cameron nach der Unterzeichnung des Vertrages.

Goalie Fabian Gensicke #30

Goalie Gensicke kehrt aus dem Ausland zurück und ist bereit für die kommende Saison bei den Hannover Scorpions. Der 184 cm große Linksfänger spielte bereits seit 2020 durchgängig für die Scorpions.

Fabian absolvierte während der letzten Saison im Zuge seines Studiums ein Auslandssemester in Japan. Nun wird er im August nach Deutschland zurückkehren und wieder Teil der Scorpions-Mannschaft sein.