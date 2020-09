Top Transfer fÃ¼r die Piranhas â€“ Matthew Pistilli

DEL 2 Meister 2017 und Dänischer Meister 2016 – mit Matthew Pistilli vergeben die Piranhas die erste Kontingentstelle an einen echten Champion. Der 31-jährige...

DEL 2 Meister 2017 und Dänischer Meister 2016 – mit Matthew Pistilli vergeben die Piranhas die erste Kontingentstelle an einen echten Champion.

Der 31-jährige Kanadier kommt vom dänischen Erstligisten Esbjerg Energy, wo er bereits schon 2015/16 auf dem Eis stand und in diesem Jahr auch den Dänischen Meistertitel holte. In den 3 darauffolgenden Jahren ging Matthew für die Löwen Frankfurt auf das Eis, wo 2017 der nächste Meistertitel folgte.

In den 3 Jahren DEL 2 kam Matthew auf insgesamt 210 Punkte in 186 Spielen, was ihn zu einem echten Topscorer macht. Diese Power und Durchschlagskraft will Matthew Pistilli nun in der kommenden Saison für die Piranhas auf das Eis bringen.

„Mit Matthew haben wir einen sehr starken Offensivspieler gefunden, der eine Menge Qualität und auch viel Erfahrung mitbringt. Wir sind sehr froh über diese Verpflichtung und können den Saisonstart kaum noch abwarten.“ so Vize-Präsident Christian Trems.