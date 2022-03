Top TorjÃ¤ger der Hammer EisbÃ¤ren verlÃ¤ngert fÃ¼r die Saison 2022/2023

Hamm. (PM Eisbären) Der 26-jährige US-Amerikaner Chris Schutz hat seinen Vertrag für die Saison 22/23 verlängert. Chris hat in 48 Spielen die meisten Tore...

Hamm. (PM Eisbären) Der 26-jährige US-Amerikaner Chris Schutz hat seinen Vertrag für die Saison 22/23 verlängert.

Chris hat in 48 Spielen die meisten Tore (50) in der Liga geschossen. Ibrahim Weissleder macht seinem Namen als sportlichen Leiter gerade alle Ehre. Der Top-Torjäger Chris Schutz soll in der nächsten Saison für viele Erfolgserlebnisse sorgen. „Ich bin froh und stolz, dass so ein wertvoller Spieler wie Chris, dem Verein und mir das Vertrauen entgegenbringt und uns eine weitere Saison zur Verfügung steht“, Ibrahim Weissleder über die Verlängerung.

Verabschiedung der Mannschaft ein voller Erfolg

Am 15.03.2022 fand die Verabschiedung der aktuellen Mannschaft der Hammer Eisbären statt. In einem tollen Rahmen traf sich die Mannschaft mit Fans, Supportern und Unterstützern in der heimischen Blueliner Sportsbar.

Moderiert durch Philipp Alberti, wurde die abgelaufene Saison von unterschiedlichen Spielern, der sportlichen Leitung aber auch von der Geschäftsführung rekapituliert.

Ganz stolz sind die Eisbären auf Ihre Anhänger, die es sich nicht nehmen ließen trotz des sportlich enttäuschenden 14ten Tabellenplatzes sich gebührend vom Team mit Bannern zu verabschieden.

Noch einmal wurde die Chance genutzt sich Autogramme und Bilder der Spieler zu holen. Alles im Allen ein gelungener Saisonausklang im familiären Rahmen, den wir so schätzen.