Top-TorhÃ¼ter verlÃ¤ngert seinen Vertrag beim ESV Kaufbeuren um zwei weitere Jahre

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESVK Kaufbeuren hat mit seinem Torhüter Daniel Fießinger, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag, um zwei weitere Jahre verlängert.

Nach nun schon drei Spielzeiten in der Wertachstadt hat sich der gebürtige Allgäuer mit dem ESVK nun auf eine weitere Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2026/2027 einigen können.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Vertragsverlängerung mit dem Top-Torhüter: „Daniel Fießinger hat in den letzten drei Jahren konstant sehr gute Leistungen im ESVK Trikot gezeigt und unserer Mannschaft immer die Chance gegeben Spiele zu gewinnen. Er zählt mit Sicherheit zu den absoluten Top-Torhütern in der DEL2 und wir stolz, dass er nun auch für gleich zwei weitere Jahre bei uns in Kaufbeuren spielt.“

Daniel Fießinger zu seinem Verbleib in der Wertachstadt: „Ich möchte mich als ersten beim ESVK für das weitere Vertrauen bedanken. Ich freue mich sehr darauf, auch die nächsten zwei Jahre in Kaufbeuren spielen zu können. Es macht mir einfach auch sehr viel Spaß vor unseren treuen Fans zu spielen und ich sehe einfach auch das grundsätzliche Potenzial, dass wir hier beim ESVK auch immer wieder um die Playoffs mitspielen können.“

