Top-Teams aus Ravensburg und Kassel warten auf den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Die Wölfe bekommen es in der DEL2 am kommenden Wochenende mit Ravensburg und Kassel zu tun

Seit dieser Woche hat der neue Wölfe-Cheftrainer Mikhail Nemirovsky sein Büro in der Ensisheimerstraße bezogen und die ersten Trainingseinheiten geleitet. Nach dem Fünf-Punkte-Wochenende gegen Kaufbeuren und Bad Nauheim warten an diesem Wochenende die beiden Top-Teams aus Ravensburg und Kassel auf den neuen Headcoach und sein Rudel.

Baden-Württemberg-Duell in Ravensburg

Am kommenden Freitag um 20 Uhr kommt es in der Ravensburger CHG Arena zum Duell zwischen den Towerstars und unseren Wölfen. Die Begegnung der einzigen beiden Baden-Württemberg-Vertreter in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga verspricht dabei traditionsgemäß spannend zu werden. Nach einem guten Saisonstart trennen die beiden Teams in der Tabelle gerade einmal drei Punkte. Zu den auffälligsten Akteuren bei den Ravensburgern zählen zum jetzigen Zeitpunkt vor allem die Importspieler Mathew Santos und Erik Jinesjö Karlsson die zusammen bereits 31 Scorerpunkte aufweisen können. Besonders im Powerplay waren die Puzzelstädter mit 24,4% äußerst effektiv und allzeit gefährlich.

Zuhause gegen den Tabellenführer

Das nächste Heimspiel bestreiten die Wölfe am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr gegen die Kassel Huskies. Der Meisterschaftsfavorit und derzeitige Ligaprimus konnte nach minimalen Anlaufschwierigkeiten seiner Favoritenrolle vollends gerecht werden. Das Team rund um klangvolle Namen wie Ryan Olsen, Hunter Garlent, Tristan Keck und Cheftrainer Todd Woodcroft weiß dabei vor allem defensiv zu überzeugen. Dem besten Gegentorschnitt der gesamten Liga steht zudem auch die drittbeste Offensive zur Seite. Ein Rezept, das in den ersten 14 Ligaspielen ordentlich zu funktionieren scheint. Eine der wenigen Niederlagen kassierten die Schlittenhunde bereits am vierten Spieltag gegen unseren EHC Freiburg. Nach Toren von Spencer Naas und Sameli Ventelä konnte das Wolfsrudel die drei Punkte aus Nordhessen entführen.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

