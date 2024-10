Top-Team Heilbronn zu Gast in der Passauer Eis-Arena

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitagabend um 19:30 Uhr die Heilbronner Falken in der Eis-Arena Passau. Mit den Falken...

Mit den Falken gastiert ein echtesTop-Team in der Dreiflüsse Stadt. Der Tabellendritte hat während der Sommerpause den Kader gezielt verstärkt. Dabei gelang es den Falken mit Calder Anderson (77 Punkte) und Nolan Ritchie (72 Punkte) die beiden Top- Scorer aus der Alps Hockey League vom HC-Meran zu verpflichten. Dazu konnten die Falken vom EC Peiting mit Brett Ouderkirk den nächsten Top- Torjäger verpflichten. Ouderkirk hat in dieser Saison nach sieben Spieltagen bereits 12 Scorerpunkte auf seinem Konto. Die Habichte sind also gewarnt vor der überragenden Offensivabteilung der Heilbronner Falken. In der Verteidigung setzen die Falken unter anderem auf Ex-Black Hawks Spieler Benedikt Jiranek.

Ein Schlüssel zum Erfolg in den kommenden Spielen ist ohne Frage die Disziplin. Mit 146 Strafminuten sind die Habichte das Schlusslicht der Fairplay Tabelle der Oberliga Süd. „Mit 20 Strafminuten pro Spiel gewinnst du keinen Blumentopf, egal gegen welchen Gegner.“ erklärte Trainer Thomas Vogl unter der Woche in einem Interview mit heimatsport.de. Die vielen Strafzeiten haben natürlich auch direkte Auswirkungen auf viele weitere wichtige und spielentscheidende Statistiken. So wurden vom Gegner in den bisherigen sechs Spielen bereits 247 Schüsse auf das Tor der Habichte abgegeben. Im Vergleich dazu, bekam Heilbronn 176 Schüsse auf das eigene Tor bei sieben (!) absolvierten Spielen.

Und wer viel auf der Strafbank sitzt, kann auf der anderen Seite auch weniger Schüsse auf das Tor des Gegners abgegeben. Im direkten Vergleich schossen die Black Hawks 178 mal auf des Gegners Tor, die Heilbronner Falken mit einem Spiel mehr gaben 228 Schüsse ab. Diese Daten zeigen, dass einer der Schlüssel zum Erfolg eine disziplinierte Teamleistung sein kann bzw. muss. Verbessern müssen sich die Habichte auch in Sachen Trefferquote. Mit einer Scoring Efficiency von 7,87% liegen die Habichte in dieser Statistik nur auf Platz zwölf der Oberliga Süd.

Die Passau Black Hawks haben unter der Woche hart gearbeitet und wollen nach dem Heimsieg am vergangenen Freitag gegen Höchstadt den nächsten Heimsieg folgen lassen. Trainer Thomas Vogl weiß um die schwere der Aufgabe: „Heilbronn ist ein sehr starkes Team. Die ersten drei Reihen sind sensationell besetzt. Wir müssen defensiv besser spielen, aggressiver sein und näher am Mann. Dazu definitiv disziplinierter auftreten! Wir dürfen einfach nicht so viele Chancen zulassen. Dazu wollen wir den ein oder anderen Akzent im Spiel setzen und diesen Top-Gegner über sechzig Minuten beschäftigen. Wir müssen kämpferisch und als Team dagegenhalten und unsere Chancen ausnutzen. Gegen solche starken Mannschaften müssen wir mit Kampf dagegenhalten. Wir sind einfach ein Underdog und es muss einfach immer alles passen, damit wir gegen solche Mannschaft punkten können. Wir haben einen vollen Kader und werden alles versuchen um das Spiel zu gewinnen. Wir sind auf einem guten Weg und müssen an uns glauben, dass wir auch einen solchen Gegner schlagen können.“ Ein Faktor in der Eis-Arena Passau sind am Freitag auch wieder die Zuschauer. „Es pusht natürlich jeden Spieler, wenn die Fans wie eine Wand hinter der Mannschaft steht und die Halle am Beben ist.“

Tickets für das Heimspiel der Passau Black Hawks am Freitag, 11. Oktober 2024 um 19:30 Uhr gegen die Heilbronner Falken sind Online auf ETIX.com erhältlich.

Die Abendkasse öffnet sechzig Minuten vor Spielbeginn. -czo