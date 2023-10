Top-Team aus Memmingen zu Gast unter der Alpspitze

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwei Spiele gegen zwei Topteams der Liga stehen für den SC Riessersee diese Woche auf dem Programm. Bereits morgen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwei Spiele gegen zwei Topteams der Liga stehen für den SC Riessersee diese Woche auf dem Programm.

Bereits morgen geht es für die Werdenfelser zum DEL2-Absteiger und dem aktuellem Drittplatzierten, den Heilbronner Falken. Die Baden-Würtenberger haben sich nach den ersten neun Spielen bereits gut in der neuen Liga zurechtgefunden. Bereits sechs Mal verließen die Mannen von Headcoach Martin Jiranek als Sieger das Eis. Vergangenes Wochenende musste sich das Team des ehemaligen SCR-Spielers Sam Verelst am Sonntag den Blue Devils Weiden geschlagen geben, dafür siegte man am Freitag Auswärts bei den Lindau Islanders. Punktbester Spieler des Liganeulings ist der 35-jährige Robin Just. Insgesamt gelangen ihm bisher sieben Tore und zehn Vorlagen in neun Spielen – damit ist der Deutsch-Slowake aktuell der zweitbeste Scorer der Oberliga Süd.

Nach dem Tabellendritten am Freitag treffen die Weiß-Blauen am kommenden Sonntag um 18 Uhr im Olympia Eissportzentrum zu Garmisch-Partenkirchen auf das nächste Schwergewicht der Oberliga Süd, die Memmingen Indians. Das Team von Headcoach Daniel Huhn steht aktuell auf Tabellenplatz vier, nur zwei Punkte hinter den Heilbronner Falken. Insgesamt verließen die Allgäuer fünf Mal als Sieger das Eis, zuletzt am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen den EV Füssen. Am Sonntag musste man sich dem Deggendorfer SC knapp in Overtime mit 2:3 geschlagen geben. Punktbester Spieler beim ECDC ist Matej Pekr mit 13 Punkten, dicht gefolgt von Edgars Homjakovs mit zehn Punkten. Direkt zwischen beiden Indians reiht sich der bisherige Topscorer des SC Riessersee, Robin Soudek ein. Der Tscheche kommt aktuell auf 12 Punkte in sieben Spielen.

Der SCR rangiert nach dem ersten Heimsieg der Saison am vergangenen Wochenende, sowie zwei Spielen weniger als die Konkurrenz aktuell auf dem achten Tabellenplatz – zwei Punkte hinter dem sechstplatzierten aus Höchstadt. Unter der Woche am Dienstag war der SCR zu Gast in Peiting beim Benefizspiel für die Unwettergeschädigten aus Bad Bayersoien – der SCR schlug den ECP dabei mit 4:6. Der Sport stand dabei jedoch weniger im Vordergrund als die Spendenaktion rund um die Partie. Am Ende konnten knapp 12.000 € für Bad Bayersoien gesammelt werden. Nach einem freien Tag am Mittwoch fand am heutigen Donnerstag das Abschlusstraining für die Freitagspartie auf dem Programm.

Fehlen wird dem SCR-Headcoach Pat Cortina, neben dem langzeitverletzten Daniel Schroepfer, zudem der erkrankte Christopher Chyzowski sowie der weiterhin an einer hartnäckigen Unterkörperverletzung laborierende Marlon Wolf. Zudem ist auch ein Einsatz des Verteidigers Curtis Roach fraglich. Der Kanadier fehlte am Abschlusstraining angeschlagen.

Die Auswärtspartie am Freitag in Heilbronn beginnt um 19:30 Uhr und wird live auf Sprade-TV übertragen. Das SCR-Heimspiel am Sonntag startet um 18:00 Uhr. Tickets gibt es im SCR Ticketshop unter bit.ly/scr-ticketshop oder ab 90 Minuten vor Spielbeginn an der Abendkasse. Zudem wird das Spiel auch live auf Sprade-TV übertragen.

