Top-Stürmer kommt aus Bad Nauheim zu den Tölzer Löwen

Bad Tölz. (PM Löwen) Von den Roten Teufeln aus Bad Nauheim wechselt Stürmer Julian Lautenschlager in den Isarwinkel!

Der gebürtige Regensburger unterscheibt dabei einen Vertrag über drei Jahre. Über die Nachwuchsabteilungen des EV Regensburg und der Düsseldorfer EG schaffte der 29-Jährige den Sprung nach Iserlohn in die DEL. Von dort ging es in die zweite Liga und für zwei Saisons zu den Heilbronner Falken, wo er sich schnell zum Leistungsträger entwickelte und 52 Punkte in 49 Spielen beisteuerte. Die letzten drei Jahre verbrachte Lautenschlager beim EC Bad Nauheim, wo er sich mit seiner engagierten Spielweise fest in die Herzen der Fans spielte.

„Mit Julian bekommen wir einen smarten Zwei-Wege-Stürmer im besten Eishockey-Alter“, freut sich TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager über den Neuzugang. „Julian kommt mit reichlich Erfahrung nach Bad Tölz und wird sich schnell in die Mannschaft einfügen. Er ist an beiden Enden des Eises zu finden und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Eigentlich hatten wir zuerst lose über ein Engagement ab übernächster Saison geredet, doch dann hat sich unsere Situation geändert. Er hat Lust, für die Löwen zu spielen und den Tölzer Weg mindestens für die nächsten drei Jahre mitzugehen!“

Auch Julian Lautenschlager freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin schon sehr aufgeregt als Tölzer Löwe auf dem Eis zu stehen und gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu erleben. Außerdem freue ich mich auf die neue Herausforderung und es bedeutet mir und meiner kleinen Familie viel, in den kommenden drei Jahren für einen so traditionsreichen Verein in der Nähe meiner Heimat spielen zu dürfen.“