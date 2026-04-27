Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Tölzer Löwen Top-Stürmer kommt aus Bad Nauheim zu den Tölzer Löwen
Tölzer LöwenTransfer-News

Top-Stürmer kommt aus Bad Nauheim zu den Tölzer Löwen

Julian Lautenschlager wechselt zu den Löwen!

27. April 20261 Mins read148
Share
Julian Lautenschlager von EC Bad Nauheim - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Share

Bad Tölz. (PM Löwen) Von den Roten Teufeln aus Bad Nauheim wechselt Stürmer Julian Lautenschlager in den Isarwinkel!

Der gebürtige Regensburger unterscheibt dabei einen Vertrag über drei Jahre. Über die Nachwuchsabteilungen des EV Regensburg und der Düsseldorfer EG schaffte der 29-Jährige den Sprung nach Iserlohn in die DEL. Von dort ging es in die zweite Liga und für zwei Saisons zu den Heilbronner Falken, wo er sich schnell zum Leistungsträger entwickelte und 52 Punkte in 49 Spielen beisteuerte. Die letzten drei Jahre verbrachte Lautenschlager beim EC Bad Nauheim, wo er sich mit seiner engagierten Spielweise fest in die Herzen der Fans spielte.

„Mit Julian bekommen wir einen smarten Zwei-Wege-Stürmer im besten Eishockey-Alter“, freut sich TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager über den Neuzugang. „Julian kommt mit reichlich Erfahrung nach Bad Tölz und wird sich schnell in die Mannschaft einfügen. Er ist an beiden Enden des Eises zu finden und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Eigentlich hatten wir zuerst lose über ein Engagement ab übernächster Saison geredet, doch dann hat sich unsere Situation geändert. Er hat Lust, für die Löwen zu spielen und den Tölzer Weg mindestens für die nächsten drei Jahre mitzugehen!“

Auch Julian Lautenschlager freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin schon sehr aufgeregt als Tölzer Löwe auf dem Eis zu stehen und gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu erleben. Außerdem freue ich mich auf die neue Herausforderung und es bedeutet mir und meiner kleinen Familie viel, in den kommenden drei Jahren für einen so traditionsreichen Verein in der Nähe meiner Heimat spielen zu dürfen.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Eisbären Regensburg holen Eigengewächs zurück

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Eisbären RegensburgTransfer-News

Eisbären Regensburg holen Eigengewächs zurück

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg treiben ihre Kaderplanung für die Saison...

By27. April 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals treffen weitere Personalentscheidungen

Wien. (PM Capitals) Zumindest acht Akteure werden in der kommenden Saison nicht...

By27. April 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Leon Schulz erhält Tryout-Vertrag in Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können die nächsten Kadernews für die...

By27. April 2026
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Matchpuck Memmingen: Indians nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen marschiert weiter und sicherte sich fulminant...

By27. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten