Top StÃ¼rmer fÃ¼r die Sharks

Kempten. (PM ESC) Auf der Suche nach Ersatz für den scheidenden Topscorer Markus Vaitl sind die Allgäuer fündig geworden.

Nachdem sich mit Maximilian Schäffler bereits ein erfahrener Angreifer in der nächsten Saison das Sharks Trikot überstreift kommt nun mit dem 26 jährigen Zimmer ein junger und starker Spieler hinzu. Begonnen hat er seine Laufbahn im Nachwuchs namhafter Teams wie Ratingen, Köln und Crimmitschau, dies waren die ersten Stationen des Rechtsaußen. Nach einem Jahr in den USA bei den Junioren der Butte Cobras in der WSHL (Western States Hockey League) fasste er sofort Fuß in der Oberliga Nord bei den Hamburg Crocodiles. Dort erzielte er von 2015 bis 2018 in 133 Spielen 56 Punkte. Anschließend sein Wechsel nach Bad Kissingen in die Bayernliga, hier konnte er zwischen 2018 und 2019 in 56 Spielen saisonübergreifend 66 Punkte einfahren bevor die Wölfe sich vom Spielbetrieb abmelden mussten. Den Rest der Saison 19/20 verbrachte er dann bei den Pinguinen, hier stehen 25 Punkte aus 18 Spielen in seiner Vita. Ein junger punktstarker Spieler mit Zukunft, genau das hat man sich an der Iller gewünscht.

Sehr zufrieden äußert sich entsprechend auch Coach Carsten Gosdeck über den Transfer: „Anton ist ein junger deutscher Torjäger mit viel Potential, nach dem Abgang von Markus Vaitl mussten wir natürlich Ersatz, bzw. Verstärkung finden. Wie Vaitl ist er ein Knipser und weiß wo das Tor steht. Ich erhoffe mir viel von ihm, er soll langfristig beim ESC bleiben, wobei er durchaus auch die Qualität für eine höhere Liga hat“