Top-StÃ¼rmer fÃ¼r die Indians: Petr Pohl wechselt an den HÃ¼hnerberg

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat einen DEL-erfahrenen Angreifer verpflichtet. Von den Eispiraten Crimmitschau (DEL2) wechselt mit Petr Pohl ein Stürmer mit Punktegarantie an den Hühnerberg.

Der 34 Jahre alte Deutsch-Tscheche lief zuletzt, nach gut 200 Spielen in Tschechiens höchster Spielklasse und ebenso vielen Einsätzen in der DEL, zwei Jahre in der DEL2 auf.

Der ECDC Memmingen ist auf der Suche nach einem Top-Stürmer für die erste Angriffsformation fündig geworden. Mit Petr Pohl wechselt ein erfahrener Mann an den Hühnerberg, der bei den Indians eine entscheidende Rolle einnehmen soll. Der ehemalige tschechische Nationalstürmer gilt als schneller Außenstürmer mit guter Technik und einem platzierten Schuss. In den vergangenen beiden Jahren gelangen Pohl in Dresden und Crimmitschau 77 Punkte (42 Tore, 35 Assists) in 87 Partien. Ab September soll der Rechtsschütze dann bei den Indians für die nötigen Treffer sorgen.

Ausgebildet im tschechischen Vitkovice ging es für Pohl früh nach Nordamerika. 2004 wurde der 1,81m große Stürmer vom NHL-Club aus Columbus gedraftet und verbrachte anschließend einige Jahre in deren Organisation. Es folgte die Rückkehr nach Tschechien, wo er vier Jahre in der höchsten Spielklasse aktiv war, ehe es für ihn erstmals in die DEL ging. Über die Stationen Berlin, Ingolstadt, Nürnberg und Wolfsburg, in denen er 134 Punkte in knapp 240 Spielen erzielen konnte, wechselte er anschließend eine Liga tiefer und war in Dresden und Crimmitschau aktiv.

„Petr soll ein Schlüsselspieler in unserem Angriff sein und den Unterschied ausmachen. So ein Spielertyp wie er es ist, hat uns im letzten Jahr in vielen Situationen gefehlt. Er hat jahrelang bewiesen, dass er ein starker Scorer ist und soll das nun auch in Memmingen zeigen“, so Sven Müller.

Pohl ist bereits der achte Offensivspieler im aktuellen Kader der Indians. „Mindestens drei Angreifer werden noch zum Team stoßen“, gibt Müller Einblick in die Personalplanung der Indians, die kurz vor der Komplettierung steht.