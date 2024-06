Top-Scorer des ERC-Ingolstadt kommt nach Salzburg

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg verpflichtet mit dem Center Andrew Rowe den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Der 36-jährige...

Der 36-jährige US-Amerikaner verfügt über Spielerfahrung in der Schwedischen Hockey League, der Schweizer National League, in der Deutschen Eishockey Liga, sowie der Champions Hockey League.

Andrew Rowe, geboren in Michigan, spielte an der Michigan State University in der NCAA und schaffte von dort den Sprung in die American Hockey League, in der er sieben Jahre spielte. Anschließend wechselte er für zwei Spielzeiten zum schwedischen Erstliga-Club Mora IK. Nach der Zeit in Schweden setzte er seine Karriere in der Schweiz fort. Beim SC Rapperswil-Jona Lakers führte er das Team als Kapitän vier Jahre lang durch die Schweizer National League, bevor er letztes Jahr zum ERC Ingolstadt in die DEL wechselte.

In Ingolstadt erzielte Rowe in 44 Spielen 23 Scorerpunkte. Er gehörte zu den besten Bullyspielern der DEL und war mit 14 Toren und 9 Assists in der Regular Season sowie mit drei Toren und einem Assist in sieben Champions Hockey League Spielen der Top-Scorer der Panther.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Andrew ist ein 2-Wege-Center der am Eis eine gute physische Präsenz ausstrahlt. Er kann das Spiel sehr gut lesen und verfügt über viel Erfahrung und Leadership Qualität. Andrew genießt einen hervorragenden Ruf in der Eishockeycommunity. Besonders zeichnet ihn aus, dass er großen Wert darauf legt mit jungen Spielern zu arbeiten, um ihnen seine Erfahrung und Wissen weiterzugeben.“

Andrew Rowe „Ich bin begeistert, Teil einer so professionellen Organisation zu sein. Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und mich an die Arbeit zu machen.“

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Ryan Murphy (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Phillip Sinn (GER)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

Andrew Rowe (USA)