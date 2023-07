„Top-Profi auf und neben dem Eis“ – Mike Schmitz schließt sich den Löwen Frankfurt an

Frankfurt. (PM Löwen) Mit der Verpflichtung von Mike Schmitz umfasst die Löwen-Defensive nun insgesamt acht Verteidiger. Der 27-Jährige wird für die Frankfurter in der...

Frankfurt. (PM Löwen) Mit der Verpflichtung von Mike Schmitz umfasst die Löwen-Defensive nun insgesamt acht Verteidiger.

Der 27-Jährige wird für die Frankfurter in der DEL zukünftig mit der Rückennummer 95 auflaufen.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Für die Tiefe unseres Kaders haben wir mit Mike Schmitz einen sehr wertvollen Spieler verpflichten können. Neben unseren sehr erfahrenen Verteidigern wie Lajunen, Matushkin, Blood, McNeill und unserer jungen Garde mit Wirt, Gnyp, Niehus wird Mike sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine ein wichtiges Bindeglied für den Erfolg unserer Mannschaft sein. Mike ist ein Top-Profi auf und neben dem Eis. Er hat sich diese Chance, sich noch einmal in der DEL beweisen zu können, absolut verdient.“

Mike Schmitz: „Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison das Trikot der Löwen Frankfurt tragen zu dürfen. Es war immer mein Ziel, in die DEL zurückzukehren, dafür habe ich hart gearbeitet. Vom ersten Gespräch mit Franz-David Fritzmeier an, war ich vom Löwen-Konzept überzeugt und bin stolz, nun ein Teil davon zu sein.

Ich werde alles geben, um gemeinsam mit dem gesamten Team den nächsten Schritt in der DEL zu machen. Ich kann es kaum erwarten, bald für die fantastischen Frankfurter Fans zu spielen.“

Der in Tönisvorst geborene und im Krefelder Nachwuchs ausgebildete Abwehrspieler absolvierte bisher 81 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie zwei Spiele in der Champions Hockey League (CHL) für die Krefeld Pinguine, zu denen noch rund 400 Spiele in der zweiten und dritten Liga für andere Clubs hinzukommen. Zuletzt stand Mike Schmitz bei den Dresdner Eislöwen in 112 Einsätzen auf dem Eis, wobei er im Trikot der Elbstädter in zwei Saisons fünf Tore erzielte, auf 28 Assists kam und deutlich positive Plus-Minus-Wertungen verbuchte.