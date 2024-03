Top Playoff-Start von Bozen â€“ Foxes gewinnen Spiel 1 mit 5:2 gegen Villach

Bozen. (PM HCB) In der Bozner Sparkasse Arena wurde mit Spiel 1 das Viertelfinal-Playoff zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen...

Bozen. (PM HCB) In der Bozner Sparkasse Arena wurde mit Spiel 1 das Viertelfinal-Playoff zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV eröffnet.

Die fast 4000 Zuschauer bewunderten eine bärenstarke Vorstellung der Weißroten, die den Gegner in den ersten vierzig Minuten nach Belieben dominierten, erst im letzten Abschnitt kam Villach etwas auf, doch Frank & Co. ließen nichts mehr anbrennen und schaukelten das Match über die Runden. Stark in den Bozner Reihen Kapitän Frank mit zwei Toren und ein sehr sicherer Sam Harvey im weißroten Kasten.

Das Match. Coach Glen Hanlon stand der gesamte Kader zur Verfügung, daher beorderte er Andreas Söderberg als überzähligen Ausländer auf die Tribüne.

Starke erste 20 Minuten der Hausherren, es war mit Sicherheit eines der besten Drittel in der laufenden Saison, Villach kam eigentlich zu keiner gefährlichen Toraktion. Brunner hatte nach drei Minuten die erste gute Möglichkeit, die Scheibe wurde im letzten Moment über das Gehäuse abgelenkt, gegen Mitte des Drittels kamen die Foxes zu weiteren guten Möglichkeiten durch Ford, Gazley, Parlett und Valentine, die sich alle an Lamoureaux die Zähne ausbissen. Nach fünfzehn Minuten klingelte es dann im Kärntner Kasten: Frigo sah den im Slot freistehenden Mantenuto, Haken, Backhander und Scheibe in der hohen Ecke. Bozen bestimmte weiter das Tempo auf dem Eis und erzielte acht Sekunden vor der ersten Sirene Tor Nummer zwei: Di Perna zog von der blauen Linie ab, Kapitän Frank stand goldrichtig und lenkte die Scheibe zur verdienten Doppelführung in die Maschen.

Die Weißroten ließen auch in Drittel zwei nicht locker und diktierten weiter das Geschehen, Villach beschäftigte Harvey einige Male gegen Ende des Drittels vorwiegend mit Weitschüssen, die er sicher mit der Fanghand fischte, nur bei einem Stangenschuss von Golod stand ihm das Glück zur Seite. Miceli, Gazley, Frigo und DiGiacinto brachten die Scheibe nicht über die ominöse Linie, so war es abermals Frank, der im Slot einen Schlenzer von Valentine in den Kasten ablenkte. Nach weiteren zwei Minuten zog Miglioranzi von der blauen Linie ab und überraschte Lamoureaux, dem Miceli geschickt die Sicht nahm. Kurz vor der zweiten Pause kamen sich Teves und Golod in die Haare, beim ersten Powerplay der Begegnung konnten die Foxes keine Akzente setzen.

Der Schlussabschnitt wurde von einer Boxeinlage zwischen Golod und Di Perna eröffnet, letzterer landete auf der Strafbank und Villach nutzte die Überzahl zum ersten Treffer: es war der einzige Fehler der sonst sattelfesten Bozner Abwehr, Desjardins kam im Slot völlig alleinstehend zum Abschluss und ließ Harvey keine Abwehrchance. Bozen macht nun hinten dicht und verlegte sich auf schnelle Konter. Völlig überraschend nahm Coach Rodmann seinen Torhüter bereits sechs Minuten vor dem Schlusspfiff vom Feld, und hatte damit Erfolg: McPherson erzielte mit einer Direktabnahme nach Zuspiel von Sabolic den zweiten Gästetreffer. Allerdings hatten die Kärtner auch mächtig Glück, denn Bozen traf drei Mal mit Frigo, Alberga und Gazley nur die Außenstange. In der letzten Minute eroberte sich McClure die Scheibe an der Bande, zog auf und davon und traf ins verwaiste Tor der Kärntner.

Nun geht es in der Serie im Zwei-Tage-Rhythmus weiter: am Dienstag, 5. März, folgt in der Villacher Stadthalle Spiel 2, Anpfiff ist um 19:15 Uhr (live auf TV33).

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 5:2 (2:0 – 2:0 – 1:2)

Die Tore: 14:44 Daniel Mantenuto (1:0) – 19:52 Daniel Frank (2:0) – 28:14 Daniel Frank (3:0) – 30:19 Enrico Miglioranzi (4:0) – 44:25 PP1 Andrew Desjardins (4:1) – 56:44 Dylan MacPherson (4:2) – 59:15 EN Brad McClure (5:2)

Schiedsrichter: Hronsky/Ofner – Durmis/Konc

PIM: 8:8

Torschüsse: 36:26

Zuschauer: 3820