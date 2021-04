Top-Neuzugang fÃ¼r die Offensive der Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Top-Neuzugang für die Offensive. Red Bull München hat den aktuellen deutschen Nationalspieler Frederik Tiffels unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige wechselt...

München. (PM Red Bulls) Top-Neuzugang für die Offensive. Red Bull München hat den aktuellen deutschen Nationalspieler Frederik Tiffels unter Vertrag genommen.

Der 25-Jährige wechselt vom PENNY DEL-Konkurrenten Kölner Haie in die bayerische Landeshauptstadt. In seiner letzten Saison war er mit 35 Scorerpunkten (12 Tore | 23 Assists) in 37 Einsätzen punktbester deutscher Angreifer im Kölner Team.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Nachdem wir hörten es gebe eine Möglichkeit, Frederik nach München zu holen, haben wir uns sofort intensiv um ihn bemüht. Michael Wolf, Don Jackson und ich hatten mit Frederik stets ausgezeichnete Gespräche, die Chemie hat sehr schnell gepasst. Aufgrund seiner läuferischen Stärke passt er perfekt in unser Spielsystem.“

„München ist eine neue Herausforderung für mich. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass Red Bull eine Top-Organisation ist. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich hier sportlich wie menschlich weiterentwickeln kann“, sagt Tiffels über sein Engagement in München. Der Linksschütze erzielte bislang in 126 DEL-Partien 93 Scorerpunkte (31 Tore | 62 Assists). „Ich möchte als ein Puzzlestück des großen Ganzen so gut wie möglich dazu beitragen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Ebenso bin ich schon sehr neugierig auf die Stadt München, die ich im vergangenen Sommer gemeinsam mit Maximilian Kastner und Dominik Kahun ein wenig kennenlernen durfte“, so der Stürmer weiter.

Tiffels startete seine Karriere in den Nachwuchsabteilungen von Krefeld, Köln und Mannheim. Bei den Jungadlern spielte er unter anderem gemeinsam mit Leon Draisaitl und Dominik Kahun in einer Reihe. 2012 folgte der Sprung nach Nordamerika, wo er sechs Jahre lang für mehrere Teams aktiv war. Drei Jahre später wurde der gebürtige Kölner im Draft an Position 167 von der NHL-Organisation der Pittsburgh Penguins ausgewählt. Im September 2018 kehrte Tiffels zurück nach Deutschland und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Kölner Haien. In der kommenden Saison ist der technisch versierte Angreifer nun für die Red Bulls aktiv.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2021/22

Torhüter (3): Daniel Allavena, Danny aus den Birken und Daniel Fießinger.

Verteidiger (6): Konrad Abeltshauser, Nico Appendino, Daryl Boyle, Zach Redmond (AL), Yannic Seidenberg und Maksymilian Szuber.

Stürmer (14): Maximilian Daubner, Bastian Eckl, Yasin Ehliz, Philip Gogulla, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Elias Lindner, Julian Lutz, Frank Mauer, Trevor Parkes (AL), John Peterka, Justin Schütz, Frederik Tiffels und Filip Varejcka.