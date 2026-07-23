Top-Neuzugang für die Defensive: Eisadler Dortmund verpflichten US-Verteidiger Ivan Chukarov

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund vermelden einen spektakulären Transfercoup für die neue Spielzeit in der Regionalliga West.

Der US-amerikanische Defensivspezialist Ivan Chukarov wechselt an die Strobelallee und erhält bei den Westfalen einen Vertrag für die anstehende Saison. Der 31-jährige Linksschütze wird der Defensive der Eisadler erhebliche Stabilität verleihen und künftig mit der Rückennummer 28 auflaufen.

Der 1,88 Meter große und 92 Kilogramm schwere Verteidiger bringt eine beeindruckende Vita mit nach Dortmund. Im Jahr 2015 wurde Chukarov von den Buffalo Sabres für die NHL gedraftet. Nach einer erfolgreichen College-Karriere an der University of Massachusetts feierte er sein Profidebüt in der nordamerikanischen ECHL. Dort entwickelte er sich über sechs Spielzeiten bei Teams wie den Worcester Railers, Adirondack Thunder und den Jacksonville Icemen zu einem absoluten Top-Verteidiger. In Jacksonville wurde er in der Saison 2023/24 zudem als „Verteidiger des Jahres“ ausgezeichnet.

Seine erste Station auf europäischem Eis absolvierte Chukarov in der Saison 2025/26 bei den Coventry Blaze in der britischen Elite League (EIHL), wo er in 30 Pflichtspielen 12 Scorerpunkte sammelte. Zuletzt stand der physisch starke Defensivakteur im Kader der Bloomington Bison in der ECHL. Nun sucht Chukarov eine neue sportliche Herausforderung im Ruhrgebiet und soll im neu formierten Team des Trainergespanns um Cheftrainer Colin Long und Trainer Jeff Job eine tragende Führungsrolle einnehmen.

Stimmen zur Verpflichtung

Coach Colin Long freut sich über die Verpflichtung: „Mit Ivan bekommen wir einen physisch präsenten Verteidiger, der das Spiel von hinten heraus exzellent lesen kann. Er bringt enorm viel Erfahrung aus Nordamerika und Großbritannien mit. Er ist defensiv extrem stabil und wird auch unserem Umschaltspiel wichtige Impulse geben.“

Die Verantwortlichen der Eisadlern kündigen bis zur Saisoneröffnung am 23.08.2026 weitere Verstärkungen an.