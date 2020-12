Top Junggesellen-Eishockeyspieler

Anzeige Ladys aufgepasst, denn die Welt des Eishockeys hat einige Junggesellen zu bieten. Die Kerle, die in den eisigen Hallen mit ihren schweren Trikots...

Ladys aufgepasst, denn die Welt des Eishockeys hat einige Junggesellen zu bieten. Die Kerle, die in den eisigen Hallen mit ihren schweren Trikots und Schonern gegen die Wand gedrückt werden.

Unter den Panzerungen stecken Männer, die alles andere als hart und kernig sind. Also ab auf die Kufen und ran die Typen, die auf Sportmagazinen für ordentlich Schlagzeilen sorgen. Während sie auf dem Eis kämpfen und alles für einen Sieg geben, konnte bislang noch niemand ihre Herzen erobern. Dabei würden einige von ihnen bestimmt gerne nach einer Runde auf der Eisfläche einen romantischen Abend in den wärmenden Armen einer Partnerin verbringen. Also liebe Damenwelt, die Hoffnung sollte noch nicht begraben werden, denn noch kann man sich einen Eishockeyspieler angeln, z.B. im Netz auf einer Dating-Seite wie Flirtmuttis. Das gilt nicht nur für den internationalen Singlemarkt, denn auch in Deutschland gibt es noch Spieler, die das passende Gegenstück suchen.

Junggesellen on ice in Deutschland

Viele der Spieler, die man in der amerikanischen Liga sieht, stammen aus Deutschland. Lean Bergmann ist mit seinen 22 Jahren noch am Anfang seiner Hockeykarriere, hat aber eine goldene Zukunft vor sich. Der ideale Fang, wenn man auf einen sportlichen jungen Star steht.

Während sich die meisten nur auf Fußball konzentrieren, verstecken sich unter den bulligen gepanzerten Trikots genauso hübsche Kerle. Der Unterschied ist nur, dass man sie nicht erkennt. Die NHL (National Hockey League) hat viele Junggesellen zu bieten, die leicht mit anderen Sportlern mithalten können.

Dazu gehört auch Leon Draisaitl, der mit seinen 25 Jahren jetzt schon einen großen Namen in der Sportwelt erlangt hat. Fehlt doch eigentlich nur noch die richtige Frau an der Seite.

Eishockey sollte man immerhin nicht von seinen Ansprüchen unterschätzen. Liebe Damen, diese Männer sind durchtrainiert bis in die Zehenspitzen und leisten athletische Hochleistungen. Wer sich also einen Sportler angeln möchte, der zu Hause lieb und nett ist, während er auf dem Feld seine harte Seite zeigt, ist mit einem Eishockeyspieler bestens beraten.

Auch Thomas Greiss ist ein Hockeyspieler, der mit Mitte 30 noch im besten Alter und auf dem Zenit seiner Karriere ist. Da sollte doch für jede alleinstehende Dame der richtige Sportler dabei sein. Thom Khünhackl ist nur ein paar Jahre jünger und gehört auch definitiv auf die Liste der Junggesellen-Eishockeyspieler, die deutsche Frauen auf der Liste haben sollten.

Harte Schale und ein weicher Kern

Die Sportskanonen machen auf dem Feld einen aggressiven Eindruck, sind im Privatleben aber oft ganz zarte Seelen. Nur, weil sie sich im Sport gegenseitig anrempeln und gegen die Wände des stoßen, heißt es nicht, dass sie nicht außerhalb des Sports wahre Romantiker sind. Eishockey verlangt den Jungs vieles ab und stärkt vor allem ihren Teamgeist, der auch in einer Beziehung vorhanden sein muss. Sie bringen also alles mit, was sich eine Frau mit Affinität zu Sportlern wünschen kann. Athletik, Zielstrebigkeit und eine Karriere, die nicht alltäglich ist. Damen, lasst euch also nicht davon abschrecken, dass sie sich unter dicken Panzern verstecken und nach außen rabiat und prüde wirken. Eishockeyspieler als Junggesellen sind ein wahrer Glücksfang und haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

