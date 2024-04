Top-Goalie Patrick Berger hÃ¼tet weiterhin das Falken-Tor / Verteidiger Malte Krenzlin verlÃ¤ngert

Im Rahmen der heutigen Saisonabschlussfeier durften sich die Fans der Heilbronner Falken über die Verkündung zweier Vertragsverlängerungen freuen. Patrick Berger, einer der Top-Goalies der...

Patrick Berger, einer der Top-Goalies der Eishockey-Oberligen, wird auch in der Saison 2024/2025 für die Falken zwischen den Pfosten stehen.

Der 26-jährige unterstrich seine Klasse nicht nur in der Hauptrunde mit der besten Fangquote aller Oberliga Süd-Torhüter, sondern leistete auch in den Playoffs einen immens wichtigen Beitrag zum Erreichen des Halbfinals.

Auch Verteidiger Malte Krenzlin wird in der kommenden Saison erneut für die Falken auflaufen. Der 20-jährige Linksschütze sammelte in dieser Spielzeit 18 Punkte (2 Tore / 16 Assists) und wird im September bereits in seine vierte Saison mit den Unterländern gehen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Patrick hat eine sehr gute Saison für uns gespielt. Besonders stark war er in der zweiten Hauptrundenhälfte und in den Playoffs. Er hat einen super Charakter und arbeitet täglich an sich, um noch besser zu werden. Malte ist einer der stärksten jungen Verteidiger in der Oberliga Süd. Er spielt für sein Alter sehr konstant und ist sehr zuverlässig. Wir sind sehr glücklich, dass sich beide für die Falken entschieden haben.“

Patrick Berger: „Die Organisation, der Klub, die Fans und unser Team – das ist etwas Besonderes. Ich habe mich hier von Anfang an in Heilbronn sehr wohlgefühlt. Ich freue mich nach dem Sommer wieder zurückzukehren und viele bekannte Gesichter im Stadion wiederzusehen.“

Malte Krenzlin: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr das Falken-Trikot tragen zu dürfen. Wir haben dieses Jahr allen bewiesen, dass wir ein schwer zu schlagendes Team sind und als Mannschaft in jeder Situation zusammenhalten. Unsere Leidenschaft hat uns als Heilbronner Falken diese Saison ausgemacht und das wird es definitiv auch die nächste! Ich freue mich, ein Teil dessen zu sein. Danke an alle für diese tolle Saison! Vor allem ein großes Dankeschön an die Fans, die uns jedes Spiel, zuhause und auswärts, immer unterstützt haben!“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 12. April 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 17 Robin Just, 37 Frédérik Cabana

Trainer: Frank Petrozza