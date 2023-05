Top-Goalie bleibt bei den Blue Devils – 1. EV Weiden erweitert das Trainerteam

Weiden. (PM Blue Devils) Er ist zweifelsfrei einer der besten Torhüter der Oberliga: Jaroslav Hübl hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der...

Weiden. (PM Blue Devils) Er ist zweifelsfrei einer der besten Torhüter der Oberliga: Jaroslav Hübl hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten der Blue Devils Weiden stehen.

Somit startet der Vizemeister mit dem bewährten Duo Hübl-Wölfl in die neue Saison.

Hübl wechselte zur Saison 2021/22 vom EV Landshut in die Oberpfalz und eroberte mit beeindruckenden Leistungen schnell die Herzen der Fans. Mit einem Gegentorschnitt von 2,19 pro Spiel und einer Fangquote von über 90 Prozent wurde er verdientermaßen vom Fachmagazin Eishockey NEWS als „Torhüter des Jahres der Oberliga Süd 2022“ ausgezeichnet. In der vergangenen Saison bestätigte der 40-Jährige seine Klasse. Mit einem Gegentorschnitt von 1,66 pro Spiel und einer Fangquote von 93 Prozent war er erneut der statistisch beste Torhüter.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Jaro bereitet sich stets äußerst professionell auf jedes Training und jedes Spiel vor. Angesichts seiner starken Leistungen in der letzten Saison mussten wir nicht lange überlegen, ihn weiter zu verpflichten. Auch aufgrund seiner Erfahrung ist er ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Jaro ist ein absoluter Vollprofi und ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Durch seine starken Leistungen hatte er wesentlichen Anteil am Erreichen des Finales.”

Jaroslav Hübl: “Ich bin froh, ein weiteres Jahr für die Blue Devils spielen zu können. Nach dem letzten Spiel in Rosenheim war ich sehr traurig und habe darüber nachgedacht, meine Karriere zu beenden. Aber letztendlich bin ich hier her gekommen, um mit Weiden in die DEL2 aufzusteigen. Von daher ist meine Mission hier noch nicht beendet. Ich freue mich auf die Jungs und die neue Saison.”

Peter Hampl kehrt zum 1. EV Weiden zurück

Der 1. EV Weiden erweitert das Trainerteam um einen dritten hauptamtlichen Trainer. Neben Jiri Kovka (Cheftrainer Nachwuchs) und Jiri Ryzuk (Koordinator U15 bis Anfänger) kommt mit Peter Hampl ein alter Bekannter wieder zurück zu den Young Blue Devils. Hampl war bereits zwischen 2011 und 2020 Trainer bei den Young Blue Devils.

Der 54-jährige war in den letzten drei Spielzeiten sehr erfolgreich beim EHC Straubing tätig. Dort erreichte er mit dem U17-Team die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in der U17 Div. 1.

In Weiden wird Peter Hampl für die U17 und U20 zuständig sein. Er befindet sich bereits mitten im Sommertraining und bereitet seine Spieler auf die kommende Saison vor.

5656 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.