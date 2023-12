Top-Duell in der Oberliga SÃ¼d â€“ Deggendorfer SC empfÃ¤ngt zum zweiten Mal die Blue Devils Weiden

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Zum absoluten Spitzenspiel kommt es am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Festung an der Trat wenn der...

Deggendorf. (PM DSC) Zum absoluten Spitzenspiel kommt es am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Festung an der Trat wenn der Tabellenführer aus Weiden beim Zweiten aus Deggendorf gastiert. Sage und schreibe drei Punkte haben die Blue Devils bisher in dieser Saison liegen gelassen. Und genau diese haben sich die Mannen von Jiri Ehrenberger im ersten Vergleich nach einem 3:1 Heimerfolg gesichert.

Alle anderen Partien konnte man beeindruckenderweise nach 60 Minuten mit drei Punkten beenden. Sportlich liegt das Team von Headcoach Sebastian Buchwieser im Rennen um den Aufstieg in die DEL2 voll im Plan. Die Statistiken der Gäste sprechen Bände: zweitbestes Powerplay der Liga, zweiteffizientestes Team, Tordifferenz von +73 und zehn Punkte Abstand zum Verfolger aus Deggendorf. Man könnte meinen, es gäbe keinerlei Angriffsflächen bei den Weidnern. Ein wirksames Mittel gegen die Blue Devils könnte beim DSC ein effektives Powerplay sein. Die Oberpfälzer nehmen nach dem EC Peiting die meisten Strafzeiten. Kann man hier sich ergebende Gelegenheiten nutzen, könnte man den Primus vielleicht erneut in die Bredouille bringen.

Zum anderen muss man aus Sicht der Hausherren der Strafbank fernbleiben, wenngleich man in Deggendorf mit über 85 % das zweitbeste Penaltykilling stellt. Wie bereits im Laufe der Woche kommuniziert werden Petr Stloukal, Lukas Miculka (beide langfristig) und Benedikt Schopper nicht in das Spielgeschehen eingreifen können. Sascha Maul rückt aller Voraussicht nach zurück in den Kader. Man darf sich also auf ein hochklassiges und spannendes Spiel freuen.