Top 5 Handyspiele fÃ¼r Eishockeyfans (NHL)

Die NHL ist die offizielle National Hockey League und niemand kann die Popularität dieses Spiels leugnen. Beliebte Spielefirmen haben realistische NHL-Spiele für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Aber nicht viele von uns können es sich leisten, diese Spiele auf so teuren Geräten auszuprobieren. Aber es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Sie müssen über ein mobiles Gerät verfügen, um die besten NHL-Spiele genießen zu können. Auch für diejenigen, die begeisterte Fans von NHL-Spielen sind, aber nicht genug Zeit haben, um Spiele im Fernsehen zu sehen, werden NHL-Spiele definitiv Ihren Erwartungen entsprechen.

Lieblingsspiele der Eishockeyfans

Eishockey 3D

Eishockey 3D, NHL-Apps für Android Eishockey 3D ist eines der herausforderndsten und fesselndsten NHL-Spiele für Android. Sie werden das klassische Gameplay und die einfache Steuerung lieben. Es bietet ein realistisches Hockeyerlebnis mit allen Regeln und Aktionen. Dies ist ein großartiges Spiel, wenn Sie offline sind. Das Navigationssystem des Spiels ist phänomenal und bietet beeindruckende Grafiken und Grafiken im Spiel.

Wichtige Funktionen:

Die Soundeffekte des Spiels sind sehr realistisch und voller Action.

Sie werden die schnelle Reaktionsfähigkeit und das reibungslose

Steuerungssystem lieben.

Für mehr Spaß ist ein Minispiel namens Air Hockey im Spiel enthalten.

Sie können Ihr Team aus über 20 Formularoptionen personalisieren.Für Ihren Komfort stehen verschiedene Spielmodi zur Verfügung, z. B. Schnellspiel und Meisterschaftskampagne.

Glow Hockey

Spielen Sie mit Glow Hockey Hockey in einer neuen Umgebung. Dies ist eine andere Art, Hockey zu spielen. Sie können dieses Spiel problemlos ohne Übung oder Training spielen. Sie können damit offline spielen. Glow Hockey läuft auf den meisten Android-Geräten reibungslos und benötigt nur minimalen Systemspeicher. Dank des erweiterten Zwei-Spieler-Modus können Sie und Ihr Freund es gleichzeitig auf demselben Gerät spielen.

Wichtige Funktionen:

Sehr flüssiges Gameplay und einfaches Steuerungssystem.

Das Spiel verfügt über einen Schnellspielmodus, in dem Sie sich selbst herausfordern können, indem Sie einen von vier Schwierigkeitsstufen auswählen.

Sie können aus 3 verschiedenen Spielthemen auswählen.

Hochwertige Grafiken und leuchtende Grafiken in mehreren Farben.

Das Spiel wird regelmäßig aktualisiert und verbessert, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Fröhliches Hockey

Genießen Sie Eishockey in einer unterhaltsamen Umgebung, indem Sie Happy Hockey spielen! von Gismart. Dies ist ein sehr unterhaltsames Casual-NHL-Spiel für Android. Sie benötigen kein leistungsstarkes Gerät oder Flaggschiff, um es zu spielen. Das Spiel ist völlig kostenlos ohne Werbung.

Das Steuerungssystem des Spiels ist sehr komplex. Sie müssen Ihre Club-Swing-Fähigkeiten einsetzen, um auf das Ziel zu zielen. Das Spiel ist sehr herausfordernd und Sie werden das realistische Gameplay lieben.

Wichtige Funktionen:

Vertrautes Gameplay- und Kontrollsystem für breiten Zugriff.

Attraktive 3D-Grafik und hochauflösende Soundeffekte.

Es beinhaltet das Aufsteigen und bietet zahlreiche Herausforderungen, wenn Sie Fortschritte machen.

Das Spiel lässt Sie den Spaß und die Aufregung des Hockeys spüren.

Sie müssen vielen Hindernissen ausweichen und Feinde besiegen, um den Ball ins Tor zu bringen.

Sportwarnungen – NHL-Ausgabe

Luno Software, Inc. bringt Ihnen Sports Alerts – NHL Edition, um Ihr NHL-Verlangen zu stillen. Diese informative NHL Android App bietet sofortige Ergebnisse und Statistiken für NHL-Spiele. Die App enthält ein erweitertes Benachrichtigungssystem und ein Benachrichtigungsverlaufsfenster. Dies beeinträchtigt weder die Leistung noch die Akkulaufzeit Ihres Geräts. Für einen reibungslosen Betrieb benötigen Sie 20 MB freien Speicherplatz und Android 4.2 oder höher. Regelmäßige Updates und Verbesserungen halten es ebenfalls am Leben.

Wichtige Funktionen:

Beinhaltet ein leicht zugängliches Navigationssystem und eine Gürtelansicht für eine einfache Anzeige.

Sie können zahlreiche Teampläne und andere Aktualisierungen überprüfen.

Bietet Saisonstatistiken und andere Informationen zu einzelnen Spielern.

Bietet Warnungen für Start, Ende, Punktzahl, Überstunden, Kraftwechsel, Anführerwechsel und mehr.

Sie können Nachrichten und Team-Updates aus mehreren Quellen gleichzeitig überprüfen.

Hockeystars

Hockey Stars ist ein großartiges Hockeyspiel. Dies ist ein süchtig machendes NHL-Spiel, das Sie auf jedem unterstützten Gerät spielen können. Das Spiel hat In-Game-Käufe und Anzeigen erscheinen regelmäßig. Es ist bekannt als eines der besten Online-Hockeyspiele für Handys.

Das Spiel bietet ein beeindruckendes Multiplayer-Gameplay und viele verschiedene Kampagnen und Turniere, die Sie erkunden können. Das Spiel umfasst über 80 verschiedene Teams aus vielen Ländern der Welt.

Wichtige Funktionen:

Sie können in Einzelkämpfen gegen Spieler auf der ganzen Welt kämpfen.

Bietet ca. 4 verschiedene Arenen mit wunderschönen Einstellungen für die In-Game-Umgebung.

Sie können mit Ihren Freunden online spielen und einen Platz in der Rangliste einnehmen.

Sie können Ihr eigenes Team auswählen und ein Level aufsteigen, um fortgeschrittenere Teams freizuschalten.

Gewinnen Sie Kampagnen und Turniere, um neue spielbare Formationen, seltene Fähigkeiten und Spielstile freizuschalten.

Hockey gilt als eine der beliebtesten Sportarten und hat viele Fans auf der ganzen Welt. Er hat jedoch einfach nicht die Zahlen, die Fußball oder American Football haben. Dies bedeutet, dass die Entwickler dem Hockey nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wie anderen Sportarten. Mit anderen Worten, Sie haben einige Möglichkeiten, aber sagen wir nicht die reichsten. Es gibt jedoch einige lustige Spiele für alle Eishockeyfans.

