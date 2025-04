Tony Zabel verstÃ¤rkt als Assistant- und Development-Coach das Trainerteam der Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben mit der Verpflichtung von Tony Zabel als Assistant- und Development-Coach einen wichtigen Posten ihres Trainerteams besetzt.

Der 54-jährige Schwede kann auf knapp 30 Jahre Erfahrung als Trainer und General Manager im schwedischen Leistungssport zurückblicken und arbeitete zwischen 2013 und 2015 beim schwedischen Traditionsclub Djurgårdens IF bereits mehrere Jahre mit dem neuen Headcoach der Roosters, Stefan Nyman, zusammen. Beide waren Teil des Trainerteams, das mit Djurgårdens den Aufstieg in die SHL schaffte.

Seine Coaching-Karriere begann der ehemalige Verteidiger 1998 im Nachwuchsprogramm von Djurgårdens IF, dort war er vier Jahre als Headcoach der ältesten Nachwuchsmannschaft tätig, ehe Zabel interimsweise als Coach bei den Profis für Hardy Nilsson übernahm. Insgesamt war er 18 Jahre für den schwedischen Top-Club aktiv.

Zuletzt war Zabel als General Manager und Headcoach in der zweiten schwedischen Liga bei HC Vita Hästen und in den vergangenen drei Jahren an der Top-Akademie von Brinkens IF aktiv. Einen Namen machte sich Zabel auch durch die Zusammenarbeit mit heutigen Top-Spielern der NHL wie dem langjährigen Top-Stürmer der New York Rangers, Mika Zibanejad, oder den Stanley-Cup-Champions Marcus Krüger, Gabriel Landeskog und Patric Hörnqvist.

„Tonys Vita passt hervorragend in unserer Anforderungsprofil. Er hat sich in puncto Spielerentwicklung einen Namen gemacht und kann seine Erfahrung aus verschiedensten Verantwortungspositionen im Profi-Eishockey einbringen“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Für Zabel ist es die erste Station im Ausland – und die wählte er sehr bewusst: „Die Herausforderung, außerhalb von Schweden zu arbeiten, hat mich immer gereizt, jetzt passen die Bedingungen bestens: Ich weiß, dass die Zusammenarbeit mit Stefan Nyman, dem Coaching-Staff und Franz sehr gut funktionieren wird. An diesem Standort gibt es die notwendigen Voraussetzungen, die wir brauchen, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden und gemeinsam etwas aufzubauen“, verrät Zabel.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV