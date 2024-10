Toni SÃ¶derholm: â€žEin besonderes Spielâ€œ – Red Bulls bezwingen Wolfsburg und feiern eine erfolgreiche DEL-Premiere im SAP Garden:

München. (PM Red Bulls) Drei Punkte zur Premiere: Der EHC Red Bull München hat sein erstes DEL-Spiel im SAP Garden gewonnen. Der 7:4-Erfolg (2:1|3:2|2:1)...

München. (PM Red Bulls) Drei Punkte zur Premiere: Der EHC Red Bull München hat sein erstes DEL-Spiel im SAP Garden gewonnen.

Der 7:4-Erfolg (2:1|3:2|2:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg war außerdem der vierte Dreier im vierten Saisonspiel für den viermaligen deutschen Meister. Ben Smith erzielte vor 10.796 Zuschauern den ersten Münchner Treffer in der ausverkauften multifunktionalen Sportarena. Außerdem waren Tobias Rieder, Chris DeSousa, Konrad Abeltshauser, Yasin Ehliz (2) und Patrick Hager für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm erfolgreich.

Spielverlauf

München startete mit viel Spielfreude und jubelte in der dritten Minute zum ersten Mal. Smith fälschte einen Pass von Jonathon Blum zur historischen Führung ab: Mit seinem Treffer landet der US-Amerikaner als erster Münchner Torschütze im SAP Garden in den Geschichtsbüchern. Im Anschluss durften die Teams ihre Powerplay-Formationen aufs Eis schicken – zunächst die Grizzlys (5.), dann die Red Bulls (8.). Trotz guter Chancen auf beiden Seiten fiel bis in die 13. Minute kein weiterer Treffer. Da schloss Rieder einen Angriff eiskalt mit seinem DEL-Premierentor zum 2:0 ab. München drückte das Gaspedal weiter durch, musste aber in der Defensive aufpassen, denn Wolfsburg setzte Nadelstiche. Einer davon führte zum Anschlusstreffer durch Matt White (17.) – nur noch 2:1.

Die Grizzlys nahmen den Schwung mit in den Mittelabschnitt und glichen durch Ryan Button aus (22.). Das Spiel drohte zu kippen. Dann hatte Taro Hirose eine geniale Idee. Seinen Traumpass verwertete DeSousa zum 3:2 (26.). In Überzahl hatte Rieder den vierten Münchner Treffer auf dem Schläger (29.). Wolfsburg blieb aber gefährlich und glich durch Justin Feser zum 3:3 aus (37.). Der Ausgleichstreffer war der Auftakt für eine aufregende Phase. Denn die Red Bulls hatten die perfekte Antwort parat: Abeltshauser und Ehliz sorgten mit ihrem Doppelschlag in der 39. Minute für eine Münchner 5:3-Führung nach 40 Minuten.

Nach nur 84 Sekunden im Schlussabschnitt schnürte Ehliz im Powerplay seinen Doppelpack – und machte somit das halbe Dutzend voll. Die Red Bulls kontrollierten das Spiel in der Folge. Wolfsburgs Offensive hatte kaum noch Aktionen. Dennoch verkürzten die Gäste aus dem Nichts durch Nicholas Caamano auf 4:6 (55.). Grizzlys-Trainer Mike Stewart brachte kurz darauf den sechsten Feldspieler, doch das Risiko wurde nicht belohnt. Hager setzte mit seinem Empty-Net-Treffer zum 7:4 (56.) den Schlusspunkt hinter einen historischen Abend für das Münchner Eishockey.

Toni Söderholm: „Natürlich war es ein besonderes Spiel. Es war eine sehr schöne Kulisse und wir hoffen, die Fans auch in Zukunft begeistern zu können. Wolfsburg ist eine starke Mannschaft, aber die Jungs haben Wege gefunden.“

Tore:

1:0 | 02:19 | Ben Smith

2:0 | 12:14 | Tobias Rieder

2:1 | 16:35 | Matt White

2:2 | 21:55 | Ryan Button

3:2 | 25:43 | Chris DeSousa

3:3 | 36:55 | Justin Feser

4:3 | 38:31 | Konrad Abeltshauser

5:3 | 38:39 | Yasin Ehliz

6:3 | 41:24 | Yasin Ehliz

6:4 | 54:21 | Nicholas Caamano

7:4 | 55:47 | Patrick Hager

Zuschauer: 10.796 (ausverkauft)