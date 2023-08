Toni SÃ¶derholm bei der CHL-Pressekonferenz: â€žAufregende Spieleâ€œ

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Vor den ersten Spielen in der Champions League hat Red Bull Münchens Trainer Toni Söderholm bei der CHL-Pressekonferenz...

München. (PM Red Bulls) Vor den ersten Spielen in der Champions League hat Red Bull Münchens Trainer Toni Söderholm bei der CHL-Pressekonferenz über die ersten Begegnungen und die neuen Regeln gesprochen.

Dabei waren alle Coaches der 24 teilnehmenden Clubs sowie Journalisten aus ganz Europa zugeschaltet.

Toni Söderholm, Trainer EHC Red Bull München: „Es werden aufregende Spiele. Ich bin stolz darauf, dass wir ein Teil davon sind. Ich glaube auch, dass die neuen Regeln spannend sind. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, mehr Tore zu erzielen. Meine ersten Eindrücke nach dem Red Bulls Salute sind, dass sie definitiv ein neues Element in das Spiel bringen.“

Zunächst hatten CHL-Präsident Jörgen Lindgren und CHL-CEO Martin Baumann einen kurzen Überblick über die kommende Saison gegeben. Eine Expertenrunde, bestehend aus Gord Miller (TSN-Kommentator), Tom Kowal (Schiedsrichter-Experte) und Tobias Salmelainen (CHL-Sportausschussmitglied), legte ihre Ansichten zu den drei großen Regeländerungen in der Champions League dar.

Änderung 1: Kleine Strafen werden genauso behandelt, wie Große. Sprich: Eine Mannschaft, die eine kleine Strafe verursacht hat, bleibt in Unterzahl, auch wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt. Die Strafe geht in jedem Fall über die gesamte zeitliche Distanz.

Änderung 2: Angezeigte Strafen werden immer vollstreckt und auch dann verbüßt, wenn das Team in numerischer Überlegenheit ein Tor erzielt.

Änderung 3: Ein Tor in Unterzahl löscht eine laufende kleine Strafe. Wenn einem Team ein Shorthander gelingt, wird dies mit der Aufhebung der restlichen Strafzeit für den Spieler mit der kürzesten Restzeit auf der Strafbank belohnt.

Der EHC Red Bull München startet mit einem Doppelpack in Tschechien in die neue CHL-Saison 2023/24. Zunächst sind die Red Bulls am 1. September um 18:30 Uhr gegen Vítkovice Ridera gefordert. Nur zwei Tage später, am 3. September (15:00 Uhr), folgt die Partie beim amtierenden Meister der Extraliga Oceláři Třinec.

Der Spielplan der Red Bulls

01.09. | Freitag | Vítkovice Ridera vs. Red Bull München | 18:30 Uhr

03.09. | Sonntag | Oceláři Třinec vs. Red Bull München | 15:00 Uhr

08.09. | Freitag | Red Bull München vs. HC Košice | 19:30 Uhr

10.09. | Sonntag | Red Bull München vs. HC Innsbruck | 16:30 Uhr

10.10. | Dienstag | Red Bull München vs. Lukko Rauma | 19:30 Uhr

17.10. | Dienstag | Färjestad Karlstad vs. Red Bull München | 19:00 Uhr

