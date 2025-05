Toni Ritter sagt TschÃ¼ss â€¦

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Routinier Toni Ritter, der bereits seit der Saison 2021/22 in seine Heimat Weißwasser zurückgekehrt war, beendet seine Zeit im Trikot der Füchse.

In insgesamt 192 Spielen sammelte der vielseitige Angreifer und Verteidiger 37 Scorerpunkte (darunter acht Tore) und brachte als Mentor unermesslichen Mehrwert ins Team. Im Oktober 2024 wurde ihm zudem für über 700 Profi-Einsätze in DEL und DEL2 gedankt – ein Beleg für seinen Professionalität und seine langjährige Konstanz auf hohem Niveau. Mit seiner Erfahrung aus mehr als 18 Jahren im Profigeschäft war Ritter in Weißwasser stets Vorbild und Identifikationsfigur für Mannschaft und Fans.

Jens Baxmann (Sportlicher Leiter): „Toni Ritter ist eine echte Identifikationsfigur unseres Vereins. Als vielseitiger Allrounder mit seiner langjährigen Erfahrung – über 18 Jahre im Profi-Eishockey – hat er maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen und dabei besonders unsere junge Mannschaft immer wieder motiviert und geprägt.“

Wir bedanken uns bei Toni Ritter für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg – privat wie auf dem Eis – alles erdenklich Gute und viel Erfolg!

