Toni Lamers stÃ¼rmt auch nÃ¤chste Saison fÃ¼r die Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 23-jährigen Toni Lamers können die Ice Aliens einen weiteren Spieler bekannt geben, der in der kommenden Saison zum Kader der Regionalligamannschaft gehören wird.

Toni hat eine starke letzte Saison gespielt und seinen Platz in der Reihe mit Max Bleyer und Malte Hodi gefunden.

In der Hauptrunde gelangen ihm in 24 Partien 18 Tore und 26 Vorlagen. In den Play-Offs der letzten Spielzeit kamen noch einmal 2 Tore und 5 Vorlagen hinzu. Beide Treffer konnte er im zweiten Finalspiel in Dortmund zum 3:0- Auswärtssieg beisteuern.

Der 1,86 m große und 89 kg schwere gebürtige Essener wird in der kommenden Saison sicherlich wieder eine wichtige Rolle im Team spielen,

wie auch Cheftrainer Frank Gentges in seinem Statement feststellt:

„Toni ist vor der letzten Saison aus beruflichen Gründen aus der Oberliga in die Regionalliga gewechselt und wollte auch mehr Eiszeit als in der Oberliga haben. Bei uns war Toni ein sehr wertvoller Spieler und natürlich hatte er sehr viel Eiszeit bekommen. Ich gehe davon aus und erwarte auch, dass Toni seine letzte Saison nochmals toppen kann. Er kann sich schon mal darauf einstellen, dass ich ihm noch mehr Verantwortung übertragen und noch mehr Eiszeiten geben werde.“

Toni Lamers wird auch in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 40 für die Ice Aliens auflaufen!