Tommaso De Luca ist der neue Captain des Hockey Club Ambrì-Piotta – Ex-Hai Nate Schnarr Assistentkapitän

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, den neuen Captain und seine Assistenten für die Saison 2026/27 bekanntzugeben.

Die Mannschaft mit dem «C» auf der Brust anführen wird Tommaso De Luca, während Nathan Borradori und Nate Schnarr die Rolle der Assistenzcaptains übernehmen.

Die Wahl von De Luca und Borradori widerspiegelt die sportliche Ausrichtung, die der Club eingeschlagen hat. Trotz ihres jungen Alters zeichnen sich beide durch Einsatz, Intensität, Professionalität und Einstellung aus und sind damit Vorbilder für ihre Teamkollegen.

Beide sind zudem im eigenen Nachwuchs gross geworden, haben die Nachwuchsabteilungen des HCAP durchlaufen und über den Entwicklungsweg des Clubs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Ihre Ernennung ist daher auch eine konkrete Anerkennung der Nachwuchsförderung und des Bestrebens des Clubs, jungen Spielern zunehmend Verantwortung zu übertragen.

De Luca und Borradori verkörpern die Werte der neuen sportlichen Strategie des HCAP: jungen Spielern mit grosser Qualität die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Dass beide die Mannschaft zudem auf Italienisch repräsentieren können, stärkt die Verbindung zur Region, zu den Fans und zu den Sponsoren und damit auch das Zugehörigkeitsgefühl zum blau-weissen Trikot.

Für De Luca stellt die Ernennung zum Captain einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Entwicklung innerhalb des Clubs dar. Borradori hat sich seinerseits dank seiner Qualitäten und seiner täglichen Konstanz eine immer wichtigere Rolle innerhalb der Mannschaft erarbeitet.

Vervollständigt wird das Captain-Team durch Nate Schnarr, der seine Erfahrung in den Dienst der Mannschaft und seiner beiden jungen Teamkollegen stellen wird. Der Kanadier hat mit

seiner positiven und unterstützenden Einstellung sowohl auf als auch neben dem Eis beeindruckt und von Beginn an gezeigt, dass er eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaft sein kann. Seine grosse internationale Erfahrung ist zudem ein zusätzlicher Wert für De Luca und Borradori, die bei ihrer weiteren Entwicklung und bei der Übernahme ihrer neuen Verantwortung auf seine Unterstützung zählen können.

Das neue Captain-Team vereint somit Jugend, Talent und Erfahrung und verkörpert die Werte, auf denen der HCAP seine Zukunft aufbauen möchte.

Der Hockey Club Ambrì-Piotta bedankt sich bei Daniele Grassi und dem bisherigen Captain-Team für die wertvolle Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren bei der Führung der Mannschaft geleistet haben. Sie haben das Team mit grossem Einsatz, Ehre, Stolz und Professionalität vertreten. Daniele bleibt eine wichtige Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft und wird seine Erfahrung weiterhin in den Dienst des Teams stellen.

Der Hockey Club Ambrì-Piotta wünscht Tommaso, Nathan und Nate viel Erfolg in ihren neuen Rollen und bei den Verantwortungen, die sie bei der Führung der Mannschaft erwarten.

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