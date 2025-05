Tomas Tatar erhÃ¤lt Zweijahresvertrag beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der Slowake unterzeichnet beim EVZ einen Vertrag bis 2027.

Der EVZ hat seine Idealbesetzung für die Center-Position gefunden: Tomáš Tatar stösst ab der kommenden Saison für zwei Jahre von den New Jersey Devils zu den Zugern. Der 34-Jährige war die vergangenen 16 Saisons in Nordamerika engagiert, 14 Jahre davon in der NHL. Für die Detroit Red Wings, welche sich 2009 im NHL-Draft in der zweiten Runde an 60. Stelle die Rechte am 179 cm grossen und 78 kg schweren Stürmer sicherten, die Vegas Golden Knights, die Montréal Canadiens, die New Jersey Devils, die Colorado Avalanche und die Seattle Kraken absolvierte Tatar insgesamt 927 Regular Season- und 56 Playoff-Spiele und sammelte dabei 509 Punkte (234 Tore, 275 Assists).

Der slowakische Internationale trug zudem 69 Mal das Dress seiner Nationalmannschaft und führte diese an der WM im vergangenen Jahr als Captain an. 2012 holte Tatar mit der Slowakei sensationell WM-Silber – mit 21 Jahren war er der jüngste Spieler der Mannschaft und steuerte fünf Punkte zum Erfolg bei.

Tatar gilt als technisch versierter Stürmer mit einer guten Übersicht. «In den vergangenen Jahren spielte Tomáš regelmässig auf der Flügelposition – bei uns wird er als Center eingesetzt werden», erklärt General Manager Reto Kläy. «Mit seiner enormen Erfahrung aus fast 1000 NHL-Spielen und seiner Spielintelligenz ist er eine wichtige Verstärkung auf unserer Mittelachse.»

