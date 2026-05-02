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ESV KaufbeurenTransfer-News

Tomáš Schwamberger stürmt für die Joker

2. Mai 20261 Mins read45
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Tomas Schwamberger vom EHC Freiburg und Mark Zengerle von den Krefeld Pinguinen im Zweikampf - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der erste Neuzugang im Sturm des ESV Kaufbeuren ist Tomáš Schwamberger.

Der 26-jährige Deutsch-Tscheche befindet sich im besten Eishockey-Alter und wechselt nach zwei Spielzeiten beim EHC Freiburg nun zum ESVK in die Wertachstadt. Zuvor spielte Schwamberger fünf Jahre lang für die Eisbären Regensburg, mit denen er zunächst die Oberliga-Meisterschaft sowie den Aufstieg in die DEL2 errang. In der Saison 2023/2024 konnte er zudem die DEL2-Meisterschaft mit den Eisbären feiern.

In bisher 187 Pflichtspielen in der DEL2 erzielte der 175 cm große und 78 kg schwere Stürmer starke 92 Scorerpunkte. Tomáš Schwamberger gilt dazu als harter Arbeiter, der auch mit Scorerqualitäten ausgestattet ist und beim ESVK in der neuen Saison eine wichtige Rolle einnehmen soll. In der kommenden Spielzeit wird der Linksschütze das ESVK-Trikot mit der Rückennummer 19 tragen.

ESVK Geschäftsführer Tobias Peukert über den ersten Neuzugang im Sturm: „Mit Tomáš Schwamberger konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der sehr mannschaftsdienlich agiert und zugleich bereits bewiesen hat, dass er gut scoren kann. Zudem verfügt er über viel Erfahrung in der DEL2 und der Oberliga und hat mit den Eisbären Regensburg bereits zwei Meisterschaften gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass er zu uns nach Kaufbeuren kommt und in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders sein wird.“

Tomáš Schwamberger über seine Beweggründe nach Kaufbeuren zu kommen: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison. Der ESVK ist ein starker Verein mit einer schönen Arena, hervorragenden Trainingsbedingungen und großartigen Fans. Jedes Mal, wenn ich mit ehemaligen Joker-Spielern gesprochen habe, war das Feedback durchweg positiv. Ich möchte mich nicht auf persönliche Ambitionen konzentrieren, sondern der Mannschaft bestmöglich helfen, damit wir zusammen das beste Ergebnis erreichen können.“

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