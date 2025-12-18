Tomas MontÃ©n bleibt beim EVZ



Zug. (PM EVZ) Der EVZ hat den Vertrag mit Tomas MontÃ©n als Assistant Coach um ein Jahr bis Ende Saison 2026/27 verlÃ¤ngert.

Der 48-jÃ¤hrige Schwede stiess im Sommer 2024 zu den Zugern und fungierte in der Rolle des Assistant Coachs sowohl unter Dan Tangnes in der Vorsaison als auch in der aktuellen Spielzeit unter dem neuen Cheftrainer Michael Liniger. Nun verlÃ¤ngern MontÃ©n und der EVZ das Arbeitspapier, das ursprÃ¼nglich im FrÃ¼hling 2026 ausgelaufen wÃ¤re, vorzeitig um ein Jahr.

General Manager Reto KlÃ¤y: Â«Von Tomasâ€™ grosser Erfahrung aus verschiedenen Rollen beim schwedischen Verband und diversen Clubs konnte die erste Mannschaft in den vergangenen anderthalb Jahren enorm profitieren. Somit bleibt Tomas unsere Ideal-Besetzung auf einem der beiden Assistant-Coach-Posten und wir freuen uns sehr, konnten wir seinen Vertrag vorzeitig verlÃ¤ngern.Â»

Der EVZ ist die erste Ausland-Station von Tomas MontÃ©n. Zuvor amtete der Schwede, welcher seine Trainerkarriere schon im jungen Alter von 24 Jahren lancierte, in verschiedenen Funktionen beim schwedischen Verband, LinkÃ¶ping oder HV71. In Zug komplettiert er das Trainer-Quartett um Michael Liniger, Roger Hansson und Simon Pfister.

