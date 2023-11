Tom Rowe: â€žWir haben bei allen Gegentoren nicht gut ausgesehen“ – Ice Tigers unterliegen effektiven Haien

Artikel anhören Nürnberg. (STM) Der Start nach der Landerspielpause ist den Nürnberg Ice Tigers nicht geglückt. Vor 6083 Zuschauern unterlagen die Ice Tigers den...

Vor 6083 Zuschauern unterlagen die Ice Tigers den Kölner Haien mit 1-4. Trotz einer ordentlichen Vorstellung reichte es gegen effektive Gäste aus der Domstadt nicht zu Punkten. Den einzigen Nürnberger Treffer erzielte Ryan Stoa zum zwischenzeitlichen 1-3.

Es sollte ein Neustart für die Nürnberg Ice Tigers nach einem sehr durchwachsenen ersten Saisondrittel. Nach der Deutschland-Cup wollte das Team von Tom Rowe wieder den Anschluss an Platz zehn erstellen und ein weiteres Abrutschen in Richtung Tabellenkeller tunlichst verhindern. Die Pause hatten die Ice Tigers nicht nur zum kurzen Durchatmen genutzt, mit Ian Scheid präsentierten die Nürnberger auch einen neuen Verteidiger.

Scheid wechselte von Slovan Bratislava in die Noris, nachdem er die letzten beiden Spielzeiten in Straubing aktiv war. Verstärkung in der Hintermannschaft konnten die Ice Tigers nach der Gegentorflut in den letzten Spielen dringend gebrauchen, zudem fällt auch Jack Dougherty mit einer Oberkörperverletzung mindestens vier Wochen aus. Immerhin gab Hayden Shaw sein Comeback, während Kapitän Marcus Weber weiter ausfällt.

Den Ice Tigers merkte man, dass sie sich heute etwas vorgenommen hatten, gerade im ersten Drittel waren von Kölner Haien wenig zu sehen, zu dominant war der Auftritt der Ice Tigers zu Beginn. Einzig mit dem Toreschießen haperte es einmal wieder, zumal erwischte Tobias Ancicka einen starken Tag. Danjo Leonhardt hatte die erste Chance des Abends, Ancicka war zur Stelle (3.). Ryan Stoa verzog im Powerplay knapp am langen Eck, ehe Ancicka kurz vor Drittelende noch einmal stark gegen Kechter reagierte (18.).

Dazwischen zeigten die Gäste aus Köln, wie effektiv eine Eishockeymannschaft sein kann. Mit dem ersten Schuss auf das Tor von Leon Hungerecker erzielte Kammerer die bis dahin glückliche Führung für die Haie (7.). Im zweiten Drittel änderte sich das Bild etwas, die Haie schienen ihren Rost aus der zweiwöchigen Pause abgeschüttelt zu haben und hatten nun die bessren Chancen. Aubry (25.) und Grenier (29.) hatten die Möglichkeit nachzulegen.

Effektiv präsentierte sich auch das Powerplay der Haie an diesem Abend, gleich die erste Möglichkeit verwerteten die Gäste. Grenier passte auf Kammerer am langen Pfosten, der geduldig auf die Bewegung von Hungerecker wartete und dann genau unter die Latte zum 0-2 traf (32.) Und es kam noch besser für das Team von Uwe Krupp. Dieses Mal war es Justin Schütz, der energisch einen Rebound im zweiten Versuch zum 0-3 über die Linie beförderte (35.).

„Wir haben bei allen Gegentoren nicht gut ausgesehen, beim ersten Tor verlieren wir die Zuordnung in der eigenen Zone, beim zweiten kommen wir in Unterzahl nicht rechtzeitig wieder in die Position und beim dritten Tor haben wir zu weich und schlampig im Slot agiert“ so Tome Rowe nach Spielschluss

Aber auch nach diesem Rückschlag steckten die Ice Tigers nicht auf und wurden endlich für ihren Einsatz und ihre Moral belohnt. Byström brachte den Puck aufs Tor, Ryan Stoa fälschte zum verdienten 1-3 ab (37.). Mit dem Treffer von Stoa keimte wieder Hoffnung beim Team und bei den Fans der Ice Tigers auf, dem Spiel im Schlussdrittel noch eine Wende geben zu können.

Aber was die Ice Tigers auch zunächst versuchten, die Haie hatten immer eine Antwort parat. Geschickt verteidigten die Haie die Führung, brachten den Puck immer wieder schnell aus der eigenen Zone. Nürnberg versuchte es, aber bei allem sichtlichen Bemühen, fehlten den Ice Tigers aber auch die Mittel, die Haie noch einmal ernsthaft in Gefahr zu bringen. Etwas mehr als zwei Minuten vor dem Spielende nahm Tom Rowe seinen Torhüter vom Eis, Mark Olver stellte mit einem Schuss ins leere Tor den 1-4 Endstand her (60.).

„Wir wussten, dass es in Nürnberg sehr schwer wird, in den letzten Jahren konnten wir hier nicht mehr gewinnen. Die Ice Tigers kamen stark aus der Kabine und hatten viele Chancen, aber Tobias Ancicka hat einen super Job gemacht. Wir haben insgesamt heute sehr stark verteidigt und waren vor dem Tor sehr effektiv. Im letzten Drittel mussten wir mit der knappen Führung auf der Hut sein, aber mit viel Kampf und Einsatz haben wir das Spiel nach Hause gebracht“, so das Fazit von Uwe Krupp.

So müssen die Ice Tigers trotz einer couragierten Vorstellung weiter auf einen Sieg warten. Am Sonntag geht es für die Ice Tigers zum Kellerduell nach Iserlohn. Spätestens hier müssen dringend Punkte her, andernfalls wird es eine sehr ungemütliche Adventszeit für die Nürnberg Ice Tigers.

