Tom Rowe: „â€žIch kÃ¶nnte nicht stolzer auf meine Mannschaft sein“ – Ice Tigers buchen ihr Playoff-Ticket

Nürnberg. (STM) Vor ausverkauften Haus haben sich die Nürnberg Ice Tigers mit einem 5-3 Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG die Teilnahme an der ersten...

Nürnberg. (STM) Vor ausverkauften Haus haben sich die Nürnberg Ice Tigers mit einem 5-3 Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG die Teilnahme an der ersten Play-off-Runde gesichert.

Zwei Spieltage vor dem Ende der DEL-Hauptrunde ist den Nürnbergern der zehnte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Nach der Niederlage von Ingolstadt ist sogar noch Platz neun möglich. Die Nürnberger Tore erzielten Barratt, Stoa, Fleischer, Hede und Lobach.

Es war eine lange und phasenweise sehr beschwerliche Reise, diese DEL-Saison für die Nürnberg Ice Tigers. Nach einem passablen Start erwischten die Nürnberger einen sportlich sehr ernüchternden Herbst, in dem die Mannschaft sich an manchen Abenden von ihrer schlechtesten Seite zeigte und neun Spiele in Serie verlor. Aber eine Saison über 52 Spiele ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und spätestens ab Mitte Dezember zeigte sich auf dem Eis eine andere Mannschaft, die sich gemeinsam aus einem tiefen Tal kämpfte, um dann doch im Februar wieder bedenklich nahe an Tabellenplatz 14 zu kommen.

Mit dem 2-1 Heimsieg gegen München entledigten sich Ice Tigers aber auch rechnerisch aller Abstiegssorgen und hatten es heute gegen die Düsseldorfer EG selbst in der Hand, ihr Play-off-Ticket zu buchen. Tom Rowe hatte nach den zuletzt starken Vorstellungen wenig Grund seine Mannschaft zu verändern, einzig Verteidiger Julius Karrer bekam eine Pause, Philipp Mass übernahm seinen Platz.

Gegen die Gäste aus dem Rheinland galt es besonders, die Paradereihe um Brendan O`Donnell aus dem Spiel zu nehmen, die an guten Tagen ein Spiel mühelos alleine entscheiden kann. Jener O`Donnell war es dann auch, der die erste Chance an diesem Abend hatte (5.). Fast im direkten Gegenzug gingen die Ice Tigers in Führung, Ian Scheid wartete geduldig bis Evan Barratt am langen Pfosten in Position war, der mühelos zum 1-0 einschob (6.).

Die Freude über die frühe Führung währte nicht lange, nach einem Puckverlust in der neutralen Zone kam O´Donnell frei zum Direktschuss und traf trocken in die kurze Ecke zum 1-1 (9.). Die Ice Tiger zeigten sich wenig beeindruckt, übten immer wieder früh Druck auf die Düsseldorfer Verteidiger aus und blieben weiterhin gefährlich. Nach einer Puckgewinn von Schmölz kam der Puck zu Ryan Stoa, der lange wartete und dann über Haukeland hinweg zum 2-1 einschoss (11.). Wenig später wäre Kechter beinahe der dritte Treffer gelungen, Haukeland war zur Stelle (12.).

Dafür funktionierte das folgende Nürnberger Powerplay, die Ice Tigers erzeugten viel Verkehr vor dem Tor der Gäste und Tim Fleischer nutzte einen Nachschuss zum 3-1 (16.). Die letzte Chance im ersten Drittel gehörte der Düsseldorfer EG, Clark scheiterte im Powerplay an Treutle (20.). Im Mitteldrittel verlor da Spiel zunächst an Fahrt, beide Teams hatten Probleme, sich klare Chancen zu erspielen. Die Ice Tigers hatten fast vier Minuten Powerplay am Stück, Daniel Schmölz hatte die noch die beste Möglichkeit (26.). Gerade in der Phase, als die DEG ein paar gute Wechsel am Stück hatten, schlugen die Ice Tigers zu.

Zuerst nutzte Hede ein tolles Zuspiel von Barratt zum 4-1 (38.), ehe wenig später Dennis Lobach den Puck im Fallen über die Linie arbeitete (39.). Für die DEG war es zu diesem Zeitpunkt ein gebrauchter Abend, ganze zehn Torschüsse gaben die Gäste in den ersten zwei Dritteln ab. „Wir hatten uns heute so viel vorgenommen und liefern dann zwei sehr verkrampfte Drittel ab, das ist sehr enttäuschend“, so Thomas Dolak. Wenigstens schien Dolak in der zweiten Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn im Schlussdrittel spielte sein Team auf einmal viel druckvoller und geradliniger.

Während die Ice Tigers beste Chancen ungenutzt ließen, schlugen die Düsseldorfer EG eiskalt zu und sorgte aus Sicht des Nürnberger Anhangs für unnötige Spannung. Zunächst war es wieder die Paradereihe der DEG, die eine Nachlässigkeit in der Nürnberger Verteidigung ausnutzte. Adam Payerl schob den Puck gekonnt zum 5-2 ein (44.). Eine weitere Nachlässigkeit nutzte dann Alexander Ehl, der mühelos als der Nahdistanz zum 5-3 vollendete (48.). Tom Rowe hatte an dieser Stelle genug gesehen und nahm eine Auszeit.

So wurde aus einer scheinbar sicheren Nürnberger Führung eine spannende Schlussphase.

Die Ice Tigers hatten einige bange Minuten zu überstehen, die DEG warf nun alles nach vorne und drängte auf den Anschlusstreffer. Erst eine Strafzeit gegen Alec McCrea nahm den Gästen etwas den Wind aus den Segeln. Knapp zwei Minuten vor dem Ende nahm Thomas Dolak eine Auszeit und den starken Haukeland vom Eis. Nach einer Strafzeit gegen Braun spielten die Gäste die letzte Minute in doppelter Überzahl, am Einzug der Ice Tigers in die erste Play-off-Runde änderte das aber nichts mehr.

„Nach der Auszeit haben wir wieder mit mehr Herz und Leidenschaft gespielt und waren fokussierter“, so Tom Rowe. Die 7672 begeisterten Fans zählten die letzten Sekunden einer langen und spannende Reise der Ice Tigers herunter, die heute Abend ihren vorläufigen Höhepunkt hatte.

„Ich könnte nicht stolzer auf meine Mannschaft sein, sie hat sich den Einzug in die Play-offs hart erarbeitet, in jedem Spiel, in jedem Training und in jeder Einheit im Kraftraum. Heute haben wir zwei Drittel exzellent gespielt, im dritten Drittel kam Düsseldorf stark aus der Kabine und wir hatten einige Mühe, aber wir haben auch von unserer guten Kondition profitiert und das Spiel nach Hause gebracht“, so das Fazit von Tom Rowe.

Wer der Gegner in den Play-offs sein wird, entscheidet sich erst an den kommenden beiden Spieltagen. Für die Ice Tigers geht es am Sonntag nach Wolfsburg, ehe am Freitag das Gastspiel in Ingolstadt die Vorrunde beendet.